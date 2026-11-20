उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्रींचे निधन
UP CM Yogi Adityanath mother passed away : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्रींचे निधन झाले आहे.
Published : November 20, 2026 at 12:34 PM IST
पौरी गढवाल (उत्तराखंड) UP CM Yogi Adityanath mother passed away : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्रींचं निधन झालं आहे. त्यांच्या आई सावित्री देवी यांचं शुक्रवारी उत्तराखंडमध्ये निधन झालं. योगी आदित्यनाथ यांचे बंधू, महेंद्र यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबतच्या दूरध्वनी संवादात ही दुःखद बातमी दिली.
योगी आदित्यनाथ यांचे कुटुंब उत्तराखंडमधील पौरी जिल्ह्यात राहते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे मूळचे उत्तराखंडमधील पौरी गढवाल जिल्ह्यातील यमकेश्वर ब्लॉकमधील पंचूर गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचे कुटुंब आजही पंचूर गावातच राहते. मुख्यमंत्र्यांचे वडील, आनंद बिष्ट यांचे सहा वर्षांपूर्वी, 2020 मध्ये वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले होते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर दुःखाचा डोंगर : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्रींचे नाव सावित्री देवी होते. त्या गृहिणी होत्या आणि उत्तराखंडमधील पौरी गढवाल जिल्ह्यातील पंचूर गावात राहत होत्या. गेल्या काही महिन्यांत त्यांची प्रकृती अनेकदा खालावली होती; त्या काळात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेटही घेतली होती.
विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना - योगी आदित्यनाथ यांच्या आई सावित्री देवी या 88 वर्षांच्या होत्या. वाढत्या वयामुळे त्यांना वारंवार विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असे. याच आरोग्यविषयक समस्यांमुळे 14 मे 2024 रोजी त्यांना एम्स (AIIMS) ऋषिकेशमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांना वृद्ध रुग्णांसाठीच्या वॉर्डमध्ये (जेरियाट्रिक वॉर्ड) ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी एम्स ऋषिकेशला भेट दिली होती.