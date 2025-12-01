वडिलांनी जमीन विकून जमवलं लग्न: मुलगी भर मंडपातून प्रियकराबरोबर पळाली
वडिलांनी जमीन विकून मुलीचं लग्न जमवलं. पण मुलगी लग्नाच्या मंडपातून आपल्या प्रियकरासोबत पळून गेली. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Published : December 1, 2025 at 5:34 PM IST
लखनऊ : वडिलांनी जमीन विकून मुलीचं लग्न जमवलं, मात्र मुलगी बोहल्यावरुन भर मंडपातून प्रियकराबरोबर पळून गेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना उत्तर प्रदेशातील उन्नाव इथं घडली. पूर्वा पोलीस स्टेशन हद्दीतील अजयपूर गावातील ही मुलगी लग्नाच्या मंडपातून आपल्या प्रियकरासोबत पळून गेल्यानं मोठी खळबळ उडाली. वरमाला झाल्यानंतर लग्नाच्या राहिलेल्या विधींसाठी तिला स्टेजवर बोलावण्यात आलं, तेव्हा कुटुंबीयांना मुलगी पळून गेल्याचं समजलं.
मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांत दिली तक्रार : उन्नाव येथे मुलीच्या वडिलांनी लग्नाची जंगी तयारी केली होती. मुलाची वरातदेखील मोठ्या थाटामाटात विवाहस्थळी पोहोचली. यानंतर वधू आणि वरानं जयमाला विधीदेखील पूर्ण केला. दोन्ही बाजूचे कुटुंबीय खूप आनंदात होते, परंतु फेरे सुरू होण्यापूर्वीच वधू तिच्या प्रियकरासोबत पळून गेली. अशा स्थितीत मुलाकडच्यांना निराश होऊन रिकाम्या हातानं परतावं लागलं आहे. वधूच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
वरात पोहोचली मोठ्या थाटामाटात : पूर्वा परिसरातील अजयपूर गावातील रहिवासी प्रकाश (नाव बदललं आहे) यांची मुलगी शमा (नाव बदललं आहे) हिचा विवाह शनिवारी होणार होता. या भागातील भादिन गावातून मोठ्या जल्लोषात लग्नाची वरात अजयपूरमध्ये पोहोचली. लोकांनी वरातीचं मोठ्या आदरानं स्वागत केलं. यानंतर जयमाला विधी पार पडला. यामध्ये वधू आणि वरानं एकमेकांना पुष्पहार घातले.
प्रियकराचा फोन आला : जयमाला विधी संपल्यानंतर वधू परंपरेनुसार कपडे बदलण्यासाठी तिच्या खोलीत गेली. याच दरम्यान, तिला तिच्या मोबाईलवर प्रियकराचा फोन आला. दोघांमधील संभाषणानंतर वधू अचानक घरातून गायब झाली. ती कधी आणि कशी निघून गेली? हे कोणालाही कळलं नाही.
वडिलांचं आणि मुलीचं फोनवर बोलणं झालं : फेरे घेण्यासाठी जेव्हा नातेवाईक मुलीला स्टेजवर घेऊन जाण्यासाठी वधूच्या खोलीत पोहोचले, तेव्हा ती गायब झाली होती. सर्व नातेवाईकांनी घर आणि आजूबाजूच्या परिसरात शोधाशोध केली, परंतु ती सापडली नाही. काही वेळानं, गावकऱ्यांकडूनच माहिती मिळाली की, मुलीला गावातीलच एका युवकानं पळवून नेलं आहे. यानंतर वडिलांनी मुलीला फोन केला. तेव्हा तिनं सांगितलं की, ती आपल्या प्रियकरासोबतच राहील आणि घरी परत येणार नाही.
दीड महिन्यापूर्वी 8 एकर जमीन विकली होती : मुलीची इच्छा ऐकताच सर्वांना धक्का बसला. अशा स्थितीत मुलाकडच्यांना नवरीशिवायच निराश होऊन माघारी परतावं लागलं. पीडित वडिलांनी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देऊन कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिकारी अमरनाथ यादव यांनी सांगितलं की, प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, यातील आणखी एक धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, मजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या वडिलांनी आपल्या मुलीचं लग्न मोठ्या दिमाखात करण्यासाठी दीड महिन्यापूर्वीच आपली जमीन विकून 8 लाख रुपये गोळा केले होते. या पैशातून वडिलांनी मुलीच्या लग्नासाठी एक मोटारसायकल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा आणि सोन्याची चेन खरेदी केली होती. पण मुलीच्या कृत्यामुळे कुटुंबाला जबर आर्थिक आणि मानसिक धक्का बसला आहे.
हेही वाचा
- स्वेच्छेने घरातून पळून गेलेल्या मुलीच्या तक्रारीवरून मुलाविरोधात बलात्कार अन् पोक्सोचा गुन्हा, चार वर्षांनंतर कोर्टाकडून जामीन मंजूर
- लग्न ठरलं एकासोबत अन् पळून गेली दुसऱ्यासोबत; मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला 'हा' निर्णय - Girl Marriage Court Decision
- Palghar Crime News : अल्पवयीन तरुणीने रचला स्वतःच्याच अपहरणाचा कट, व्हॉइस नोट पाठवून केली कुटुंबियांची दिशाभूल