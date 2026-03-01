हवाई हल्ल्याला इराणचं मोठं प्रत्युत्तर; अमेरिकन विमानवाहू जहाजावर क्षेपणास्त्रांनी केला हल्ला
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खमेनी अमेरिकेसह इस्रायलच्या हल्ल्यात ठार झाल्यानंतर जगभरात महायुद्धाची भीती व्यक्त होत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी इराणवर इस्त्रायलकडून हवाई हल्ले सुरू आहेत.
Published : March 1, 2026 at 8:16 PM IST
नवी दिल्ली- अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या हवाई हल्ल्यात ८६ वर्षीय खमेनी यांच्यासह इराणच्या उच्च अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. ओमानने अमेरिका आणि इराणमधील चर्चेत महत्त्वपूर्ण प्रगतीची घोषणा केलेल्या दिवशीच ही हत्या झाली. जाणून घ्या, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
इस्रायलच्या सैन्यदलानं रविवारी सांगितलं की, " आदल्या दिवशी इराणवर केलेल्या पहिल्या हल्ल्यात सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्यासह ४० वरिष्ठ कमांडर ठार झाले. या कारवाईचा पहिला टप्पा म्हणजे इस्रायलपासून एक हजार मैलांवर असलेल्या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दिवसाढवळ्या एका मिनिटात खमेनींसह ४० वरिष्ठ कमांडर ठार मारण्यात आले," असे सैन्यदलाचे प्रवक्ते लेफ्टनंट कर्नल नदाव शोशानी यांनी माध्यमांना सांगितलं.
Israel US Attack Iran: Thousands of mourners gathered on Sunday in the centre of Iran's capital after the death of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. #IsraelIranWar #Khamenei #Iran #IsraelStrikes #IranWar #MiddleEastConflict— ETV Bharat (@ETVBharatEng) March 1, 2026
Read More:https://t.co/oRUHMWSO4X pic.twitter.com/LDZHxa4X56
Overnight, on President Trump’s orders, the Department of War commenced OPERATION EPIC FURY — the most lethal, most complex, and most-precision aerial operation in history.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) February 28, 2026
The Iranian regime had their chance, yet refused to make a deal — and now they are suffering the…
- अली खमेनी यांच्या मृत्युवर शोक व्यक्त करण्यासाठी हजारो इराणी नागरिकांनी रस्त्यावर आणि चौकात गर्दी केली. त्यांनी अमेरिका आणि इस्रायलविरोधी घोषणा देत खमेनी यांचे फोटो हातात घेतले होते.
- अली खमेनी यांच्या हत्येनंतर पाकिस्तानातील कराची येथील अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाबाहेर पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. यामध्ये किमान नऊ जण ठार झाले. तर अनेक जण जखमी झाले.
- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खमेनी यांचा मृत्यू झाल्याची सोशल मीडियात घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच, रविवारी सकाळी इराणच्या सरकारी टेलिव्हिजननं सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूची पुष्टी केली. यातुल्ला अली खामेनी यांचे जवळचे सल्लागार अली शामखानी, जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, संरक्षण मंत्री जनरल अझीझ नासिरजादेह, इराणच्या रेव्होल्यूशनरी गार्ड्सचे कमांडर मोहम्मद पाकपूर यांचाही मृत्यू झाल्याची इराणच्या सरकारी माध्यमानं पुष्टी झाली.
- कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युक्रेन या देशांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्याला पाठिंबा दिला. तर रशिया, चीन आणि स्पेननं या हल्ल्याचा निषेध केला.
- इराणनं आखाती प्रदेशातील अमेरिकन तळांवर हल्ले केले आहेत. त्यामध्ये अमेरिकन हवाई तळांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून तेथील हवाई वाहतूक ठप्प झाली. आयआरजीसीनं जहाजांना साहस करू नये असे रेडिओ संदेश दिल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मालवाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला.
- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी इराणविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात कारवाईची घोषणा केली होती. त्यांनी इराणी नागरिकांना सरकार ताब्यात घेण्याचं आवाहन केलं होतं.
- अमेरिकन सैन्यानं सांगितलं की इराणमधील रेव्होल्यूशनरी गार्ड कमांड सुविधा, हवाई संरक्षण क्षमता, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन प्रक्षेपण स्थळे आणि सैन्यदलाची हवाई क्षेत्रे यांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं.
- अमेरिका-इस्रायलनं गेल्या अनेक महिन्यांपासून या कारवाईचं नियोजन केलं होते.
- अब्राहम लिंकन नावाच्या अमेरिकन विमानवाहू जहाजावर इराणनं चार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला करण्याचा दावा इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सनं (आयआरजीसी) केला आहे.
- अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर हल्ला केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान अमेरिकन नौदलाच्या युद्धनौकेला धडक देण्यात आल्याचं आयआरसीसीनं म्हटलं आहे. सशस्त्र दलांनी संघर्षाच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश केला असून जमिनीवर आणि समुद्रावरून तीव्र हल्ले केले जाणार असल्याचा आयआरसीनं इशारा दिला.
- सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांचा बदला घेण्याची शपथ घेतल्यानंतर इराणनं रविवारी आखातात हल्ले सुरू केले आहेत. तेहरानमध्ये काही शोकाकुल आणि काहीजण आनंद साजरा करत असल्याचं दृश्य आहे.
- गुन्हेगारांचा आणि सूत्रधारांचा बदला घेणे इराण आपले कायदेशीर कर्तव्य आणि अधिकार मानतो, असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी म्हटलं आहे.
- इस्रायली हवाई दलाच्या हल्ल्यात शनिवारी इराणचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. अहमदीनेजाद यांच्यासोबत त्यांचे अनेक जवळचे सल्लागार आणि अंगरक्षकही इस्रायलच्या हल्ल्यात मारले गेले. 2005 ते 2013 पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती.
हेही वाचा-