ETV Bharat / bharat

शिक्षणाचा खेळखंडोबा : राजधानीतली अनोखी शाळा, जिथे एकाच खोलीत पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी घेतात शिक्षण

बिहारची राजधानी पाटणामधील एका अनोख्या सरकारी शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग एकाच खोलीत भरतात. शिक्षकांना एकाच वर्गात ८५ विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास भाग पडलं आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

- आदित्य झा

पाटणा : बिहार सरकार सतत सुधारित शिक्षण व्यवस्थेचा दावा करत आहे. शिक्षण विभाग नवीन इमारती, स्मार्ट वर्ग आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा दावा करत आहे, परंतु राजधानी पाटणामध्ये सरकारी दाव्यांचं वास्तव किती फोल आहे, याचं चित्र दिसून येतं. खेतान मार्केटजवळील भंवर पोखर येथे असलेलं हिंदी बालक मध्य विद्यालय पाहिल्यावर याची खात्रीच पटते.

एकाच खोलीत पूर्ण शाळा - बंकीपूर प्रदेशातील भंवर पोखर येथे असलेलं हिंदी बालक मध्य विद्यालय ही एक अनोखी शाळा आहे. ही माध्यमिक शाळा फक्त एकाच खोलीत चालते. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुलांना या शाळेत एकाच खोलीत शिकवलं जातं. लहान मुलांबरोबर मोठ्यांनाही एकाच वर्गात शिक्षण घ्यावं लागतं. जागेच्या कमतरतेमुळं योग्य बसण्याची व्यवस्था नाही. एकाच खोलीत बेंच आणि डेस्कच्या संख्येनुसार मुलांना बसवलं जातं.

शाळेची माहिती घेताना ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी (ETV Bharat)

पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण - वर्गात प्रवेश करताना, पहिल्या दोन बाकांवर इयत्ता पहिलीचे विद्यार्थी बसलेले दिसतात. त्याच्यामागे दुसरी ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी त्यांच्या-त्यांच्या बेंचवर बसतात. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वर्गातील मुलांच्या बाकांसमोर उभे राहून त्यांचे शिक्षक त्यांना शिकवताना दिसतात. मुख्याध्यापकांव्यतिरिक्त, या शाळेत सहा शिक्षक आहेत.

८१ मुले नोंदणीकृत - या माध्यमिक शाळेत एकूण ८१ हून अधिक मुलांची नोंदणी झालेली आहे, जी पहिली ते आठवीच्या वर्गापर्यंत आहेत. पहिलीच्या वर्गात शिकणारी शहजादी परवीन म्हणते की ती दररोज शाळेत येते त्यांचे शिक्षक त्यांना शिकवतात. दुसरीच्या वर्गात शिकणारा विराट म्हणतो की तो गेल्या वर्षभरापासून या शाळेत शिकत आहे आणि खूप काही शिकला आहे.

भंवर पोखर येथे असलेलं हिंदी बालक मध्य विद्यालय
भंवर पोखर येथे असलेलं हिंदी बालक मध्य विद्यालय (ETV Bharat)

"आम्ही वर्गातच मध्यान्ह भोजन खातो": चौथीच्या वर्गात शिकणारी खुशी कुमारी म्हणते की शाळा दररोज मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन तयार करते. एकदा जेवण शिजलं की, ते कसंतरी याच खोलीत जेवतो. चौथीच्या वर्गात शिकणारा राज म्हणतो की एकाच वर्गात शिकणं हे एक आव्हान आहे. जर वेगळे वर्ग असते तर शिक्षण चांगलं असू शकलं असतं. सहावीच्या वर्गात शिकणारा रजनीश म्हणतो की सर्व शिक्षक प्रत्येक वर्गाला वेगळं शिकवतात.

भंवर पोखर येथील हिंदी बालक मध्य विद्यालय
भंवर पोखर येथील हिंदी बालक मध्य विद्यालय (ETV Bharat)

"सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात बसवलं जातं, ज्यामुळे अभ्यास करणं कठीण होतं. जर वर्ग वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये घेतले असते तर ते चांगलं झालं असतं." - किशन, विद्यार्थी, इयत्ता चौथी

मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम - शाळेतील सहावी इयत्तेत शिकणारा रजनीश म्हणतो की त्याला अभ्यास करण्यात खूप अडचण येते. एकाच खोलीत अनेक वर्ग असल्यानं त्याचं लक्ष विचलित होतं. पाचवी इयत्तेत शिकणारी अर्चना म्हणते की जर वेगळे वर्ग असते तर शिक्षण चांगलं झालं असतं. जर नवीन इमारत बांधली तर या शाळेत अधिक मुलं शिकण्यासाठी येतील. वर्गखोल्या नसल्यामुळं येथे मुलांची नोंदणी होत नाही.

रुस्तम कुमार, शिक्षक
रुस्तम कुमार, शिक्षक (ETV Bharat)

शिक्षकांसाठी आव्हाने - शाळेतील शिक्षक रुस्तम कुमार यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, एकाच खोलीत आठ वर्ग शिकवणं खूप कठीण आहे. त्यांना वेगवेगळे विषय शिकवण्यात अडचण येते. ते म्हणतात की प्रत्येक वर्गासाठी वर्गखोल्या असाव्यात, परंतु येथे सर्वांना एकाच खोलीत शिकवावं लागतं.

"सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मुलांना व्यवस्थित बसवणे. शिक्षक सर्व वर्गातील मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु मर्यादित संसाधनांमुळे ते कठीण होते." - रुस्तम कुमार, शिक्षक

भंवर पोखर येथील हिंदी बालक मध्य विद्यालयात शिकवणारे शिक्षक
भंवर पोखर येथील हिंदी बालक मध्य विद्यालयात शिकवणारे शिक्षक (ETV Bharat)

मुख्याध्यापक काय म्हणाले? - शाळेचे मुख्याध्यापक सुनील गुप्ता यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, शाळेत अनेक अडचणी येत आहेत. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी किमान १० वर्गखोल्या असायला हव्यात, परंतु फक्त एकाच खोलीचा वापर केला जातो, ज्यामुळे जास्त मुलं शाळेत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. शिक्षण विभागाला या समस्येबद्दल अनेकवेळा कळवण्यात आलं आहे. आता, सहा वर्गखोल्यांचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

"समस्या आहेत, पण आपण काय करू शकतो? सहा वर्गखोल्यांसाठी मंजुरी मिळाली आहे. बिहार राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ लिमिटेड नवीन इमारत बांधणार आहे, परंतु निधीअभावी काम अद्याप सुरू झालेले नाही. मात्र, त्यांच्या पुढाकाराने, शाळेच्या मागे वाढलेली मोठी झाडे तोडण्यात आली आहेत आणि स्वयंपाकघर तसंच इतर जागा साफ करण्यात आली आहे." - सुनील गुप्ता, मुख्याध्यापक, हिंदी बालक मध्य विद्यालय, भंवर पोखर

शाळेची माहिती
शाळेची माहिती (ETV Bharat)

शिक्षकांचीही कमतरता - मुख्याध्यापक सुनील गुप्ता म्हणतात की, शाळेत किमान १० शिक्षक असले पाहिजेत, परंतु त्यांच्या शाळेत आठवीपर्यंत शिक्षण दिलं जात असलं तरी फक्त सहा शिक्षक आहेत. ते स्पष्ट करतात की त्यांच्या शाळेत सर्व शिक्षक पहिली ते पाचवीपर्यंत आहेत. सहावी ते आठवीपर्यंत एकाही शिक्षकाची नियुक्ती केलेली नाही.

सरकारी योजनांची वास्तविकता - राज्य सरकार शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा दावा करते. सात निश्चय योजनेअंतर्गत, शाळेच्या इमारती, शौचालये, पिण्याचे पाणी आणि मूलभूत सुविधा मजबूत करण्याची चर्चा आहे, परंतु जर राजधानीतच एका खोलीत माध्यमिक शाळा सुरू असेल तर ग्रामीण भागातील परिस्थितीची सहज कल्पना करता येते.

हेही वाचा...

  1. सूर्याचे अंतरंग उलगडणारी दुर्बीण; सौर डाग आणि हालचाली पाहता येणार!
  2. डिजिटल युगात वाचन संस्कृतीची जपणूक; सुनील गायकवाड यांनी घरातच उभारलं 3000 पुस्तकांचं ग्रंथालय

TAGGED:

UNIQUE GOVERNMENT SCHOOL
शिक्षणाचा खेळखंडोबा
आठवीपर्यंतचे वर्ग एकाच खोलीत
शिक्षण
UNIQUE GOVERNMENT SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.