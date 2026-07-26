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प्रल्हाद जोशी यांनी स्वीकारला शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार; म्हणाले, "जबाबदारी विनम्रपणे स्वीकारतो"

ग्राहक व्यवहार मंत्री या पदाव्यतिरिक्त प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे.

Pralhad Joshi
प्रल्हाद जोशी (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 4:03 PM IST

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नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर रविवारी (26 जुलै) प्रल्हाद जोशी यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला. नवनियुक्त केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी रविवारी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ग्राहक व्यवहार मंत्री या पदाव्यतिरिक्त प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभारही देण्यात आला आहे.

नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. आपल्या राजीनामा पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं होतं की, हा त्यांच्यासाठी "वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा" प्रश्न नाही आणि गेल्या 10 दिवसांतील घटनांमुळं ते व्यथित झाले आहेत. दरम्यान, कर्तव्यभावनेनं आणि नम्रतेनं शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचं प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी रात्री पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. ते म्हणाले, "पंतप्रधानांनी मला एक जबाबदारी दिली आहे, हे मला नुकतेच समजलं आहे. मी ही जबाबदारी कर्तव्यभावनेने आणि नम्रतेने स्वीकारतो," असे प्रल्हाद जोशी म्हणाले.

प्रल्हाद जोशी म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी सरकारच्या गेल्या 12 वर्षांत अनेक ऐतिहासिक कामगिरी पाहायला मिळाल्या आहेत. गेल्या चार ते पाच वर्षांत धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली असून अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली, मी माझ्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम काम करण्याचा आणि पूर्ण समर्पणाने माझ्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन." दरम्यान, प्रल्हाद जोशी यांची अतिरिक्त शिक्षणमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी इशारा दिला आहे की, जे कोणी शिक्षणमंत्री होईल, त्यांनी हे लक्षात घ्यावं की तरुण पिढी बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. तसंच "आमच्या चिंता आणि मागण्यांचे निराकरण झालं आहे. त्या मागण्या देशभरातील तरुणांच्या मनाला भिडल्या, म्हणूनच या चळवळीला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला," असं सौरभ दास म्हणाले. पुढं सौरभ दास म्हणाले की, "जे कोणी शिक्षणमंत्री होतील, त्यांनी हे लक्षात ठेवावं की तरुण पिढी लक्ष ठेवून आहे. ते उत्तरदायित्वाची मागणी करतील. त्यामुळं वेळ आल्यावर आम्ही तरुणांच्या सर्वोत्तम हितासाठी काम करू."

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प्रल्हाद जोशी
केंद्रीय शिक्षणमंत्री
धर्मेंद्र प्रधान
MINISTRY OF EDUCATION

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