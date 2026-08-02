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'जेन-झीचा पाठिंबा पंतप्रधान मोदींनाच'; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचा दावा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तरुणांमधील लोकप्रियता आणि 'पेपर लीक' विरोधी कायदा या मुद्द्यांवर आपली मतं व्यक्त केली.

Union Minister Piyush Goyal
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 5:49 PM IST

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मुंबई : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026' चे समर्थन करत विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिलं आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटणं, गैरप्रकार आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

गोयल म्हणाले की, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह बनविण्याच्या दृष्टीनं हे विधेयक महत्त्वाचं पाऊल आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमध्ये गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान' या उपक्रमाचाही त्यांनी उल्लेख केला. देशातील तरुणांना अमली पदार्थांच्या व्यसनापासून दूर ठेवून विकसित भारताच्या निर्मितीत सहभागी करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या अभियानाच्या यशात देशातील तरुणांची भूमिका निर्णायक असेल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी युवकांना या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्याचं आवाहन केलं.

'काँग्रेसकडे आवश्यक इच्छाशक्ती आणि राजकीय धैर्य नव्हतं' : गोयल यांनी सांगितलं की, 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक' ही संकल्पना सुमारे 40 वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती. ते म्हणाले की, 2010-11 दरम्यान काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारनंही प्रश्नपत्रिका फुटणं आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर शिक्षेची तरतूद करणारं विधेयक आणलं होतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी काँग्रेस आणि यूपीए सरकारकडे आवश्यक इच्छाशक्ती आणि राजकीय धैर्य नव्हतं, असा आरोपही त्यांनी केला.

'2024 मध्येच कायदा लागू करण्यासाठी पावलं उचलली': केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारने 2024 मध्ये प्रथमच हा कायदा लागू करण्याच्या दिशेनं पाऊल उचललं होतं. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली या कायद्यात अधिक कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. या महत्त्वाच्या विधेयकालाही विरोधकांनी विरोध केल्याचे दुर्दैवी असल्याचे सांगत, परीक्षा व्यवस्थेशी संबंधित अशा महत्त्वाच्या कायद्यावरील विरोधकांच्या भूमिकेवर त्यांनी टीका केली.

'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत अभियान महत्त्वाचे' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान' या उपक्रमाबाबत बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले की, भारताला नशामुक्त करण्यासाठी युवकांचा उत्साह हा विकसित भारताचा मजबूत पाया ठरेल.

उत्तर मुंबईला नशामुक्त करण्याचा संकल्प : उत्तर मुंबईतील नागरिक या अभियानात सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असून संपूर्ण परिसर नशामुक्त करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. समाजातील सर्व घटक या अभियानाला पाठिंबा देतील, असंही ते म्हणाले.

'जेन-झी'चा पंतप्रधान मोदींना पाठिंबा : गोयल यांनी पुढे बोलताना दावा केला की, जेन-झी (Gen-Z) आणि तरुणांचा पाठिंबा नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत राहिला आहे. युवकांची ताकद आणि जेन-झीच्या पाठिंब्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सलग तीन वेळा निवडणूक जिंकू शकले नसते, असा दावाही त्यांनी केला.

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NASHA MUKT YUVA VIKSIT BHARAT
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PIYUSH GOYAL ON GEN Z
पियुष गोयल
PIYUSH GOYAL ON CONGRESS

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