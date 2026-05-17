केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाला हैदराबाद पोलिसांनी POCSO प्रकरणी केली अटक, नेमकी घटना काय? जाणून घ्या
हैदराबाद पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यांचा मुलगा भगीरथ याला अटक केली.
Published : May 17, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यांचा मुलगा बंडी भगीरथ याला त्याच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पॉक्सो प्रकरणात शनिवारी (16 मे) रात्री अटक करण्यात आली. याबाबत सायबराबादचे पोलीस आयुक्त रमेश रेड्डी यांनी माहिती दिली.
त्यांनी सांगितलं की, पॉक्सो प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान भगीरथला नरसिंगी परिसरातील पोलीस अकादमीजवळून ताब्यात घेण्यात आलं. त्यानंतर त्याला पुढील कारवाईसाठी पेट बशीराबाद पोलीस ठाण्यात हलविण्यात येत आहे.
'कायदेशीर प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य करणार' : दरम्यान, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यांनी कायद्याचा सन्मान राखत आपल्या मुलाला पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचं सांगितलं. आपल्या मुलगा बंडी भगीरथ याच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली.
बंडी संजय म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचा आदर राखत त्यांनी आपल्या कायदेशीर सल्लागारामार्फत मुलाला चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजर होण्यास मदत केली. कायदेशीर प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
बंडी संजय कुमार यांनी प्रत्येकानं कायद्याचं पालन केलंच पाहिजे, यावर भर दिला. यापूर्वीही त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत, मग तो त्यांचा स्वतःचा मुलगा असो किंवा सामान्य नागरिक, असं त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं.
Hyderabad, Telangana | On his son Bandi Bageerath POCSO case, Union Minister Bandi Sanjay Kumar, " today i have handed over my son bandi bhageerath before the police through an advocate for investigation... i have previously said that all are equal before the law. my son has…
पीडित मुलीच्या मुलीच्या आईनं दिली तक्रार : दरम्यान, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने बंडी भागीरथ याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा घटनाक्रम घडला. पोलिसांनी 8 मे रोजी भगीरथविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला होता. अल्पवयीन मुलीच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीत भगीरथवर तिच्या मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय? : एका 17 वर्षीय मुलीच्या आईनं ही तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला होता की, भगीरथचे आपल्या मुलीशी संबंध होते आणि त्यानं मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले.
मुलीच्या आईनं दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, भागीरथविरुद्ध 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी करण्यात आलं. एफआयआरनुसार, भगीरथचे त्या मुलीशी प्रेमसंबंध होते आणि त्यानं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. मुलीनं त्याच्यावर चुकीचा स्पर्श केल्याचा आणि तिला बळजबरीनं मद्य पाजल्याचाही आरोप केला आहे.
दरम्यान, भगीरथनं एक प्रति-तक्रार दाखल केली आहे. त्यानं नमूद केलं आहे की, ती मुलगी त्याला तिच्या कुटुंबातील कार्यक्रमांना आणि पार्ट्यांना आमंत्रित करत असे. त्यानंतर, तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी भगीरथवर तिच्याशी लग्न करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आणि ५ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
Union Minister Bandi Sanjay Kumar's son, Bageerath, was arrested on Saturday night in a POCSO case registered against him. "The accused has been arrested by police," a senior police official told PTI.
बंडी संजय कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी : भगीरथीविरुद्ध झालेल्या व्यापक निदर्शनांनंतर, तेलंगणा उच्च न्यायालयानं त्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, या टप्प्यावर कोणतेही अंतरिम आदेश जारी करण्यास न्यायालय इच्छुक नाही. शनिवारी, तेलंगणा रक्षा सेनेच्या (TRS) प्रमुख के. कविता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, एका कथित 'पॉक्सो' (POCSO) प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार यांना त्यांच्या मंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली.
