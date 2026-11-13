केंद्रीय गृह मंत्रालयाने झाकीर नाईकच्या 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन'वरील बंदी 5 वर्षांनी वाढवली
डॉ. झाकीर नाईक यांच्या 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन' (IRF) वरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली असून, या संस्थेला 'बेकायदेशीर संघटना' (unlawful association) म्हणून घोषित केले आहे.
Published : November 13, 2026 at 2:36 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी वादग्रस्त इस्लामिक प्रचारक डॉ. झाकीर नाईक यांच्या 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन' (IRF) वरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली असून, या संस्थेला 'बेकायदेशीर संघटना' (unlawful association) म्हणून घोषित केले आहे. उल्लेखनीय आहे की, केंद्र सरकारने यापूर्वी 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी 'बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा, 1967' (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) च्या कलम 3 च्या उपकलम (1) अंतर्गत IRF ला 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून घोषित केले होते.
गृह मंत्रालयाने IRF वर अशा कार्यात गुंतल्याचा आरोप केला आहे, ज्या "देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक आहेत, शांतता आणि जातीय सलोख्याला धोका निर्माण करतात आणि राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला हानी पोहोचवू शकतात." एका अधिकृत निवेदनात मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, 'बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायदा, 1967' च्या कलम 6 च्या उप कलम (1) अंतर्गत लादलेली ही बंदी आता 14 नोव्हेंबर 2026 (शनिवार) पर्यंत लागू राहील.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे असे मत आहे की IRF आणि त्याचे सदस्य विशेषतः त्याचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. झाकीर अब्दुल करीम नाईक (जे डॉ. झाकीर नाईक म्हणूनही ओळखले जातात) आपल्या अनुयायांना विविध धार्मिक समुदायांमध्ये किंवा धर्मावर आधारित गटांमध्ये अशांतता, शत्रुत्व, द्वेष किंवा दुर्दैवी भावना निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत आणि मदत करत आहेत. अशा कृती राष्ट्राची अखंडता आणि सुरक्षेसाठी हानिकारक मानल्या जातात.
गृह मंत्रालयाने बंदी वाढवण्यामागे दिलेली कारणे म्हणजे डॉ. झाकीर नाईक यांनी केलेली "आक्षेपार्ह आणि विध्वंसक" विधाने आणि भाषणे. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नाईक आपल्या भाषणांतून आणि विधानांतून विविध धार्मिक गटांमध्ये 'शत्रुत्व आणि द्वेष' पसरवत आहेत. याव्यतिरिक्त, ते भारतातील आणि परदेशातील एका विशिष्ट धर्माच्या तरुणांना 'दहशतवादी कारवायांमध्ये' सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. केंद्र सरकारने असाही आरोप केला आहे की, आंतरराष्ट्रीय उपग्रह टीव्ही नेटवर्क, इंटरनेट, मुद्रित माध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाकीर नाईक जगभरातील लाखो लोकांपर्यंत 'कट्टर विधाने आणि भाषणे' पोहोचवत आहे.
गृह मंत्रालयाने (MHA) पुढे असे म्हटले आहे की, जर 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन'च्या (IRF) बेकायदेशीर हालचाली त्वरित थांबवल्या गेल्या नाहीत किंवा नियंत्रणात आणल्या गेल्या नाहीत, तर ही संस्था आपली विध्वंसक कृत्ये सुरू ठेवू शकते आणि सध्या फरार असलेले तिचे सदस्य पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर, जातीय तेढ निर्माण करून ही संस्था लोकांची मने कलुषित करू शकते आणि देशाच्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला धक्का लावू शकते. ही संस्था राष्ट्रविरोधी भावनांना प्रोत्साहन देऊ शकते, अतिरेकी विचारसरणीला पाठिंबा देऊन फुटीरतावादाला खतपाणी घालू शकते आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या, अखंडतेच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतील अशा कारवायांमध्ये सहभागी होऊ शकते. परिणामी, केंद्र सरकारने 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन'ला (IRF) त्वरित प्रभावाने 'बेकायदेशीर संघटना' (unlawful association) घोषित करणे आवश्यक मानले आहे.
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