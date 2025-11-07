'वंदे मातरम्'ला 150 वर्षे पूर्ण; अमित शाहांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना दिली शपथ
भाजपा 'वंदे मातरम्' हे गीत जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
Published : November 7, 2025 at 4:14 PM IST
पाटणा : 1875 मध्ये बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 'वंदे मातरम्' हे गीत रचलं होतं. आता 150 वर्षांनंतर, भाजपा 'वंदे मातरम्' हे गीत जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बिहारमधील भाजपाच्या राज्य कार्यालयात या गीताबद्दलच्या जागरूकता कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी अमित शाहांनी लोकांना 'वंदे मातरम्' हे गीत स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. तसंच ते प्रत्येक भाषेत म्हणाण्याचं आवाहन अमित शाह यांनी केलं आहे.
'वंदे मातरम्'ची 150 वर्षे : अमित शाह म्हणाले, "आज आपण 'वंदे मातरम्' गीताचं 150 वे वर्ष साजरे करत आहोत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, गेल्या 11 वर्षांत देशाच्या सामूहिक प्रयत्नांद्वारे, स्वातंत्र्य चळवळीच्या नेत्यांनी पाहिलेल्या महान भारताच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी खूप काम झालं आहे."
"आज भारतीय चेतना जागृत करण्याचा दिवस आहे. 150 वर्षांपूर्वी याच दिवशी बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी वंदे मातरम हे गीत सार्वजनिकरित्या केलं होतं. हे गीत रचून बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी देशाला राष्ट्रीय चेतनेचा एक महान मंत्र दिला. नंतर ते देशाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा आणि सूत्र बनले." - अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत हे गीत पोहोचायला हवं": याचबरोबर, अमित शाह यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना प्रत्येक भाषेत 'वंदे मातरम्' हे गीत गाण्याचं आवाहन केलं. तसंच हे गीत प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचायला हवे, असं म्हणत 'वंदे मातरम्' गीतामध्ये अनेक गहन संदेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यादरम्यान, अमित शाह यांनी सर्व भाजपा नेते आणि कार्यकर्त्यांना शपथ दिली आणि सांगितलं की, आपण स्वदेशी स्वीकारली पाहिजे. शिवाय, आपल्याला स्वदेशी कार्यक्रम आणि सर्व भारतीय पर्यटन स्थळांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
आज़ादी के आंदोलन की अखिल भारतीय आवाज़ बनने वाला ‘वंदे मातरम्’ विकसित भारत 2047 के संकल्प में भी प्रेरणा दे रहा है। ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पटना में आयोजित कार्यक्रम से लाइव...#VandeMataram150— Amit Shah (@AmitShah) November 7, 2025
भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती : बिहार भाजपा राज्य कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि इतर भाजपा नेते उपस्थित होते. बिहारचे प्रभारी विनोद तावडे आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे देखील उपस्थित होते. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शुक्रवारी 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीताच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात उपस्थित होते.
