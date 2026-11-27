डिलिमिटेशन बिलाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी, भाजपा 'व्हीप' बजावणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी नवी दिल्लीतील 'सेवा तीर्थ' येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
Published : November 27, 2026 at 3:04 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:44 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी नवी दिल्लीतील 'सेवा तीर्थ' येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत संसदीय जागांमध्ये 50 टक्के वाढ प्रस्तावित करणारे परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) मंजूर करण्यात आले आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकातील दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी (डिलिमिटेशन) संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये विविध राज्यांमधील जागांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On speculations about the Delimitation Bill and Women's Reservation Bill to be tabled during Parliament’s Special Session, Shiv Sena leader Shaina NC says, "Parliament is being convened for essential business, and the opposition is already scared before the bill has even been tabled. Why? Because women's reservation is a Modi guarantee. The Women's Reservation Bill of 2023 was already passed by the support of Congress, and now it is time to move and implement it. Delimitation is a constitutional process and is not just an agenda of the NDA. It has to happen after the census, so the special sitting is not unconstitutional. Parliament has been convened for special sittings many times before. Congress talks about women's empowerment but does nothing other than in its speeches. PM Modi delivers in Parliament, and for those who have kept women's reservation pending for 30 long years, the time has come to stop giving lectures and act."— ANI (@ANI) November 27, 2026
राज्यांमध्ये जागांच्या वाटपाची सध्याची व्यवस्था पुढील 25 वर्षांपर्यंत म्हणजेच 2051 सालापर्यंत कायम राहील. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणत असलेल्या डिलिमिटेशन बिलाला पाठींबा मिळावा यासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यासोबत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा संपर्क केला असल्याची माहिती आहे. सर्व सहकार्य मिळावं यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
केंद्र सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत संसदेच्या आगामी कामकाजावर चर्चा करण्यात आली. सूत्रांनुसार, बैठकीत 'डिलिमिटेशन बिल' मंजूर करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, महिला आरक्षणाशी संबंधित एक दुरुस्तीही मंजूर करण्यात आली आहे.
ही मंजुरी संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी मिळाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपा एक 'व्हिप' जारी करून आपल्या सर्व खासदारांना आगामी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणार आहे.
#WATCH | Mumbai: On speculations about the Delimitation Bill to be tabled during Parliament’s Special Session, NCP-SCP MP Supriya Sule says, "I have no idea. Unless I get the agenda, I cannot say anything. I have no idea about the Delimitation Bill. I have not seen the Bill yet..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
दुपारी 1 वाजता सुरू झालेली मंत्रिमंडळाची बैठक राजधानीतील 'पुसा' (PUSA) संकुलात सुरू असलेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय बैठकीच्या कालावधीतच पार पडली.
लोकसभा सचिवालयानं गुरुवारी जाहीर केले की, 18 व्या लोकसभेच्या आठव्या अधिवेशनाचा दुसरा भाग 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आणि तो 3 डिसेंबरपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.
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