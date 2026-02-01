ETV Bharat / bharat

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा ‘बजेट लूक’ पुन्हा चर्चेत; काय आहे साडीचं खास वैशिष्ट्य?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही त्यांच्या बजेट लूकची चर्चा रंगली आहे.

Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारमण यांचा ‘बजेट लूक’ (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 2:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Union Budget 2026 : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) आज (1 फेब्रुवारी 2026) संसदेत सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडून मांडलेल्या अर्थसंकल्पाकडं संपूर्ण देशाच्या नजरा लागल्या होत्या. निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केलाय. यंदा प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारच्या दिवशी सादर करण्यात आला आहे.

यंदाच्या साडीचं काय आहे खास वैशिष्ट्य?: अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांची साडी नेहमीच चर्चेत असते. त्यांच्या साडीत भारताच्या संस्कृतीची छाप पाहायला मिळते. यंदा अर्थमंत्र्यांनी बजेटच्या दिवशी हाताने विणलेली वांगी रंगाची कांचीवरम सिल्क साडी नेसली आहे, जी तमिळनाडूच्या प्राचीन विणकाम परंपरेशी जोडलेली आहे. या साडीवर हलके सोनेरी रंगाचे चेक्स आहेत आणि सोनेरी धाग्याच्या कामासह कॉफी ब्राउन बॉर्डर आहे. ही कांजीवरम सिल्क साडी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली. या साडीवर 'कट्टम' म्हणजेच चौकटींची वैशिष्ट्यपूर्ण नक्षी आहे.

जांभळा रंग काय दर्शवतो? : जांभळा रंग महिला सक्षमीकरण, प्रतिष्ठा, न्याय आणि समानतेचं प्रतीक मानलं जातं. हा रंग आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आणि महिला हक्क चळवळीशी देखील जोडला गेलाय. हे बजेट महिलांसाठी विशेष योजना, शिक्षण, आरोग्य किंवा आर्थिक मदत यावर लक्ष केंद्रीत आहे.

Union Budget
2025 अर्थसंकल्पात साडी लूक (AP)

2025 अर्थसंकल्पात कोणती नेसली होती साडी : 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी निर्मला सीतारमण यांनी ऑफ-व्हाइट हँडलूम सिल्क साडी परिधान केली होती. या साडीत बिहारमधील 'मधुबनी' कारागिरीचे चित्र होते, ज्यामध्ये मासे आणि कमळ अशा पारंपारिक डिझाईन्स होत्या. महितीनुसार, पद्म पुरस्कार विजेत्या दुलारी देवी यांनी सीतारमण यांना ही साडी भेट दिली होती. ती बनवण्यासाठी सुमारे एक महिना लागला होता. ही साडी बिहारच्या लोककला आणि विशेषतः येथील महिला कलाकारांना समर्पित होती.

हेही वाचा -

  1. लाइव्ह Union Budget 2026 : 1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
  2. शाळांमध्ये कंटेंट क्रिएटर्सना प्रशिक्षण देणार, सरकारने नवीन योजना केली जाहीर
  3. अर्थसंकल्प 2026 : मुंबई-पुणे व पुणे-हैदराबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर होणार, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

TAGGED:

निर्मला सीतारमण साडी
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
NIRMALA SITHARAMAN SAREE
TAMILNADU KANCHEEVARAM SILK SAREE
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.