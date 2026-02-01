Agriculture Budget 2026 : शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणार; नारळ, काजूला जागतिक ब्रँड बनवणार, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काय?
केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारनं विशेष आराखडा तयार केला आहे.
Published : February 1, 2026 at 1:26 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज रविवारी (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची ओळख निर्माण करणं, या घटकांवर सरकारनं भर दिला आहे.
'अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणार' : अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, "देशातील अल्पभूधारक आणि लहान शेतकऱ्यांचं आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारनं विशेष आराखडा तयार केला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारनं ‘नवीन कापूस उत्पादन योजना’ आणली आहे. या मिशनद्वारे पुढील 5 वर्षांत कापसाची उत्पादकता वाढवणं आणि शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे बियाणं व तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणं, हा उद्देश आहे.
"‘मत्स्यव्यवसाय साखळी’ मजबूत करणार" : भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवरील शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी ‘मत्स्यव्यवसाय साखळी’ मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी 500 नवीन जलाशयांचा विकास केला जाणार आहे. तसेच, नारळ, चंदन आणि काजू यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे, भारताच्या काजू आणि 'कोको'ला आता जागतिक स्तरावर एक स्वतंत्र ‘ब्रँड’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह… pic.twitter.com/ucx8S0U6NL— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2026
'पशुपालनासाठी सबसिडी मिळणार' : सोबतच, पशुपालन व्यवसायाला अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी सरकारनं ‘क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी’ कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पशुपालकांना सुलभ कर्ज आणि अनुदान दिलं जणार आहे. सोबतच, पशुधन उत्पादक संघटनांच्या निर्मितीलादेखील प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं आहे.
शेतकऱ्यांसाठी AI टूल : अर्थमंत्र्यांनी भारत-VISTAAR नावाचं एआय टूल सुरू करण्याची घोषणा केली. हे बहुभाषिक एआय टूल शेतकऱ्यांना चांगले निर्णय घेण्यास मदत करेल, ज्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढेल. ग्रामीण महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी सेल्फ-हेल्प एंटरप्रायझेस (SHE-Marts) सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा
- काजू आणि 'कोको'ला जागतिक स्तरावर स्वतंत्र ‘ब्रँड’ बनवणार
- नारळ संशोधन केंद्र स्थापन करणार
- मत्स्यव्यवसाय वाढीसाठी जलाशयांचा विकास करणार
- ‘नवीन कापूस उत्पादन योजना' आणणार
- चंदन, नारळ आणि काजू या पिकांना चालना देणार
- अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणार
- महिला उद्योजिकांच्या साधीनं 'She Marts' संकल्पना अंमलात आणणार
- ईशान्य भारतात बदाम आणि शेंगदाण्याचे उत्पादन वाढवण्यावर सरकारचा भर
- शेतकऱ्यांसाठी AI टूल आणणार
