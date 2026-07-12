"तो मृतदेह माझ्या मुलाचा नाही", बेपत्ता भारतीय विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी फिनलंड पोलिसांचा दावा फेटाळला
मणिदीपचे वडील मुथ्यम रेड्डी यांनी फिनलंड पोलिसांचा दावा फेटाळला असून तो मृतदेह आपल्या मुलाचा नसल्याचं सांगितलं आहे.
Published : July 12, 2026 at 7:24 PM IST
हैदराबाद : अभियांत्रिकीच्या अभ्यासासाठी फिनलंडमध्ये असताना मे महिन्यात बेपत्ता झालेल्या हैदराबादमधील वनस्थलीपुरम येथील मणिदीप रेड्डी प्रकरणाला एक वेगळं वळण लागलं आहे. फिनलंडच्या पोलिसांनी त्याच्या पालकांना ईमेलद्वारे कळवलं की, त्याचा मृतदेह समुद्रकिनाऱ्यावर सापडला आहे. त्या ईमेलमध्ये मृतदेहाजवळ सापडलेल्या अनेक कार्डांचे फोटोही होते. पोलिसांनी दावा केला आहे की, बायोमेट्रिक डेटाच्या आधारे मणिदीपची ओळख पटवण्यात आली आहे. मात्र, मणिदीपचे वडील मुथ्यम रेड्डी यांनी फिनलंड पोलिसांचा दावा फेटाळला असून तो मृतदेह आपल्या मुलाचा नसल्याचं सांगितलं आहे.
65 दिवसांनंतर समुद्रकिनाऱ्यावर कसा काय सापडला? : 5 मे रोजी बेपत्ता झालेल्या मुलाचा मृतदेह 65 दिवसांनंतर समुद्रकिनाऱ्यावर कसा काय सापडला? असा प्रश्न मुथ्यम रेड्डी यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, "फिनलंड पोलीस एक अज्ञात मृतदेह मणिदीपचा असल्याचा दावा करत आहेत. फिनलंडच्या नियमांनुसार एखादे प्रकरण तीन आठवड्यांत निकाली काढणं आवश्यक असल्यानं, तेथील अधिकारी एका अज्ञात मृतदेहाला मणिदीपचा म्हणून भासवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही मणिदीपच्या शोधासाठी फिनलंडला जाण्याची परवानगी मागितली असली तरी, त्या देशानं आम्हाला व्हिसा देण्यास नकार दिला."
न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन : दरम्यान, फिनलंडमधील एका विशिष्ट व्यक्तीबद्दल असेलल्या संशयाबद्दल पोलिसांना माहिती देऊनही, अद्याप कोणताही तपास करण्यात आला नाही, असा आरोप देखील मुथ्यम रेड्डी यांनी केला असून त्यांनी न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन केलं आहे. दरम्यान, लॅपीनरांटा येथील एलयूटी विद्यापीठात बी.टेकच्या पहिल्या वर्षाला शिकणारा मणिदीप आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क तुटल्यानंतर बेपत्ता झाला होता. फिनलंडमधील त्याच्या नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांनी त्याच्या निवासस्थानी व विद्यापीठात जाऊन त्याचा शोध घेतला, परंतु त्यांना त्याचा शोध लागला नाही. त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाकडे तो बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली.
फिनलंडच्या राष्ट्रीय अन्वेषण विभागाकडून तपास : मणिदीपच्या आई-वडिलांनी सांगितलं की, त्यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते बंडारू दत्तात्रेय यांच्याशीही संपर्क साधला होता. मात्र, त्यांना फिनलंडच्या अधिकाऱ्यांकडून किंवा केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नाही. दरम्यान, मुथ्यम रेड्डी यांच्या याचिकेवर तेलंगणा उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, फिनलंडमधील भारतीय दूतावास, तेलंगणा पोलीस आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून मणिदीपच्या बेपत्ता होण्याच्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईचं स्पष्टीकरण मागितलं होतं. यावर 3 जुलै रोजी केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालयाला कळवलं होतं की, हे प्रकरण फिनलंडच्या राष्ट्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आलं आहे. तसंच तपासातील प्रगतीबद्दल न्यायालयाला माहिती देण्यासाठी वेळ मागितला होता.
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