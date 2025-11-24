ऑपरेशन कागरने मोडलं माओवाद्यांचं कंबरडं, आश्रयस्थान दंडकरण्य झालं रिकामं
सुरक्षा दलाच्या जवानांनी ऑपरेशन कागर सुरू केल्यानं माओवाद्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. माओवाद्यांचे मुख्य आश्रयस्थान मानलं जाणारं दंडकरण्य आता रिकामं होत आहे.
Published : November 24, 2025 at 5:45 PM IST
हैदराबाद : ऑपरेशन कागरच्या दबावामुळे माओवाद्यांचं मुख्य आश्रयस्थान मानलं जाणारं दंडकरण्य आता रिकामं होत आहे. ‘जनता सरकार’च्या नावाखाली अबुजमाड परिसरात समांतर राजवट चालवणारे माओवादी आता तेथे सुरक्षित नसल्याचं लक्षात येताच तेथून बाहेर पडू लागले आहेत. चकमकींमध्ये प्रमुख नेते सतत लक्ष्य बनत आहेत आणि अनेकांनी आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यामुळे उर्वरित माओवादी कार्यकर्ते गोंधळलेल्या अवस्थेत जंगलातील बालेकिल्ला सोडून शहरी भागांकडे वळत आहेत. अशातच आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा, एलुरु आणि काकीनाडा येथे पोलिसांनी अटक केलेले 50 माओवादी हे तेच आहेत, जे शहरांकडे स्थलांतरित झालेले होते.
सर्वत्र अटक सत्र : भारतातील अंतर्गत शत्रू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माओवादी चळवळीने तीन दशकांपूर्वी अबुजमाडला आपला सुरक्षित बालेकिल्ला म्हणून निवडले होते. ज्या दुर्गम भागात सरकारचे अस्तित्व नव्हते, त्या भागात त्यांनी ‘जनता सरकार’च्या नावाखाली समांतर सत्ता उभी केली होती.
1980 च्या दशकात तत्कालीन पीपल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी)चे सचिव कोंडापल्ली सीतारामय्या (केएस) यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दंडकारण्य जंगलात नेऊन तिथे आधारक्षेत्र निर्माण केलं. त्यावेळी संयुक्त आंध्र प्रदेशात राज्य समिती, उत्तर तेलंगणा विशेष क्षेत्रीय समिती आणि आंध्र-ओडिशा सीमा समिती अशा वेगवेगळ्या संघटनात्मक समित्या सक्रिय होत्या. पक्षाचे कार्यकर्ते त्या भागातील जंगलात सक्रिय होते.
आंध्र प्रदेशातील कारवाई तीव्र झाल्यास महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील दंडकारण्य हे अधिक सुरक्षित आश्रयस्थान ठरू शकते, हे केएस यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे प्रथम गडचिरोली आणि नंतर दंडकारण्य येथे मोठ्या प्रमाणात माओवादी दल हलवले गेले.
2007 मधील शांतता चर्चेनंतर पोलिसांनी नल्लामाला परिसर स्वच्छ केल्यावर संयुक्त आंध्र प्रदेशातील माओवादी प्रभाव झपाट्याने कमी झाला. नल्लामालातील चकमकीत तत्कालीन राज्य सचिव बुर्रा माधव (एलियास चिन्नाना) मारला गेल्यावर उर्वरित सर्व माओवादी सैन्य दंडकारण्याकडे सरकले.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये गडचिरोलीतील मोठ्या चकमकीत एमएमसी (महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड) झोनचे निरीक्षण करणारे केंद्रीय समिती सदस्य मिलिंद तेलतुंबडे यांच्यासह २६ माओवादी ठार झाल्यानंतर दंडकारण्य हे त्यांचे अंतिम सुरक्षित ठिकाण म्हणून उरले.
माओवाद्यांचे नशीब बदलणारे ऑपरेशन कागर : दंडकारण्यमधील माओवाद्यांचे अस्तित्व संपवण्याच्या उद्देशाने २०१० च्या सुरुवातीला ऑपरेशन ग्रीनहंट आणि त्यानंतर ऑपरेशन प्रहार राबवण्यात आले, परंतु, माओवादी पक्षाने त्या दोन्ही कारवायांना तोंड दिले. त्याचप्रमाणे, माओवाद्यांना संपवण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या खासगी सैन्य ‘साल्वा जुडुम’ मोहिमेलाही त्यांनी प्रभावीपणे मागे टाकले.
मात्र, गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या ऑपरेशन कागरने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. या एकाच वर्षात माओवादी संघटनेला मोठा धक्का बसला आहे. पोलिसांनी 680 माओवादी कार्यकर्त्यांना अटक केली. 1225 जणांनी आत्मसमर्पण केले आणि २७० जण चकमकीत मारले गेले. या कारवाईत केंद्रीय समिती सदस्य चालपती, बालकृष्ण, गणेश, विकल्प, कोसा आणि सरचिटणीस बसवराज यांसारखे महत्त्वाचे नेते गमावले. सोनू, रूपेश आणि चंद्रण्णा यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनीही आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारला. माओवादी रणनीतीकार हिडमाही ठार झाल्यामुळे संघटनेचा मनोबल मोठ्या प्रमाणात खचलं आहे.
या घडामोडींमुळे जंगलातील उर्वरित माओवादी कार्यकर्ते विखुरले असून काही एओबीकडे, काही कर्रेगुट्टालामार्गे आणि काही एमएमसी झोनमधील बालाघाटकडे स्थलांतर करत असल्याचे दिसून येत आहे.
