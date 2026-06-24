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कोलकात्यात भीषण दुर्घटना; बांधकाम सुरू असलेले गोदाम कोसळले, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

पश्चिम कोलकाताच्या ताराताला परिसरात बुधवारी एक बांधकाम सुरू असलेले गोदाम कोसळले. या घटनेत ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Under-Construction Warehouse Collapses In Kolkata; Many Feared Dead
कोलकात्यात भीषण दुर्घटना; बांधकाम सुरू असलेले गोदाम कोसळले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 4:49 PM IST

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कोलकाता : पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता इथं मोठी दुर्घटना घडली आहे. पश्चिम कोलकाताच्या ताराताला परिसरात बुधवारी एक बांधकाम सुरू असलेले गोदाम कोसळले. या घटनेत ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेत 10 जणांना वाचवण्यात आलं असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, असं कोलकाता पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "ताराताला भागातील ब्रेस ब्रिजजवळच्या ट्रान्सपोर्ट डेपो रोडवरील एका गोदामाचे छत आज दुपारी कोसळले. आमचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत. घटनेच्या वेळी काही लोक घटनास्थळी काम करत होते. तसंच ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकले असण्याची भीती आहे."

घटनास्थळी बचावकार्य सुरू : बांधकामात वापरण्यात येणारे लोखंडी बीम आणि काँक्रीटचं मोठे तुकडे तुटून कामगारांवर पडले. कोलकाता पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथक, नागरी संरक्षण दल आणि अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा दलाचे जवान घटनास्थळी बचावकार्य करत आहेत. भारतीय लष्कराचे जवानही मदतकार्यात साहाय्य करत आहेत. कोसळलेले लोखंडी बीम आणि ढिगारा हटवण्यासाठी अवजड क्रेन आणि इतर यंत्रसामग्रीचा वापर केला जात आहे. तसंच लोखंड आणि काँक्रीट कापण्यासाठी गॅस कटरचा वापर केला जात आहे.

संपूर्ण स्ट्रक्चर कोसळलं : बचाव पथकं व्हर्टिकल ड्रिलिंगच्या साहाय्यानं अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी ढिगाऱ्याखाली अडकलेले लोक मदतीसाठी ओरडत असल्याचं ऐकल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं की, "तळमजल्यावर बांधकाम सुरू होतं, तर पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचे आरसीसी स्ट्रक्चर पूर्ण झालं होतं. हे संपूर्ण स्ट्रक्चर कोसळलं."

निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप : अग्निशमन दलाच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, बांधकाम सुरू असलेल्या तीन मजली गोदामाचे छत ओतकामादरम्यान कोसळलं. गोदामाच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. याचबरोबर, कोलकाता पोलिसांच्या आपत्ती व्यवस्थापन गटाच्या एका सदस्यानं सांगितलं की, "आम्ही ढिगाऱ्याखालून येणाऱ्या मदतीच्या आवाजांवर लक्ष ठेवून आहोत. तसंच, आम्ही अडकलेल्या लोकांना आश्वासन देत आहोत की, त्यांना लवकरच बाहेर काढण्यात येईल."

आपत्कालीन क्रमांक जारी : या घटनेनंतर राज्य सरकार सतर्क झाले आहे. राज्य सचिवालयातील आपत्ती व्यवस्थापन गटाने मदतकार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि पीडितांना मदत करण्यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष क्रमांक जारी केले आहेत. नागरिक आपत्कालीन परिस्थितीत 1070, 8697981070, आणि 033-22143526/22535185 या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात.

अपघाताच्या कारणांची निश्चितपणे चौकशी करू : काही स्थानिक लोकांनी असा आरोप केला आहे की, गेल्या काही काळापासून परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू आहे. तर मंत्री इंद्रनील खान म्हणाले, "आम्ही अपघाताच्या कारणांची निश्चितपणे चौकशी करू आणि त्यात काही घातपात झाला आहे का, हे देखील पाहू. पण सध्या शक्य तितक्या जास्त पीडितांना वाचवणं हे आमचं प्राधान्य आहे." दरम्यान, घटनास्थळी नगरविकास मंत्री अग्निमित्र पॉल, कोलकाता महानगरपालिका आयुक्त स्मिता पांडे आणि भाजपा नेते राकेश सिंह दाखल झाले आहेत.

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TAGGED:

गोदाम कोसळले
जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती
कोलकात्यात भीषण दुर्घटना
घटनास्थळी बचावकार्य सुरू
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