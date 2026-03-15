ETV Bharat / bharat

रांचीच्या 'डोल जत्रे'त अनियंत्रित कार गर्दीत घुसली; दोघांचा मृत्यू, 6 जखमी

شنيवारी रात्री उशिरा एक अनियंत्रित कार थेट जत्रेच्या आवारात घुसल्याने दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. याव्यतिरिक्त सहा जण जखमी झालेत.

Car Plows into Crowd
रांचीच्या 'डोल जत्रे'त अनियंत्रित कार गर्दीत घुसली (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 2:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : राज्याची राजधानी असलेल्या रांची शहरात तातिसिलवे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भरलेल्या 'डोल जत्रे'त एक मोठी दुर्घटना घडलीय. शनिवारी रात्री उशिरा एक अनियंत्रित कार थेट जत्रेच्या आवारात घुसल्याने दोन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. याव्यतिरिक्त सहा जण जखमी झालेत. या अपघातानंतर स्थानिक रहिवाशांनी रस्ता रोखून धरला आणि जोरदार निदर्शने केलीत.

चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती थेट गर्दीत घुसली : राजधानी रांचीच्या तातिसिलवे भागात शनिवारी 'डोल उत्सवा'च्या मेळाव्यात एका भरधाव कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ती थेट गर्दीत घुसली; यात दोन व्यक्तींचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातामुळे मेळाव्याच्या आवारात एकच धावपळ (चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती) उडाली आणि स्थानिक रहिवाशांनी तातडीने धाव घेत जखमींना मदत करण्यास सुरुवात केली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ती कार अत्यंत वेगाने धावत होती. याच दरम्यान चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि त्याने कार थेट मेळाव्यासाठी जमलेल्या लोकांच्या गर्दीत घुसवली. या अपघाताचा परिणाम म्हणून दोन जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.

पोलीस ठाणे प्रमुखांकडून मृतांच्या संख्येला दुजोरा : अपघातानंतर लगेचच चालकाने कार सोडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गर्दीने त्याला घेरले. असे असूनही तो तिथून पळून जाण्यात यशस्वी झाला असून, अद्याप फरार आहे. तातिसिलवे पोलीस ठाण्याचे प्रमुख हंस ओराव यांनी या घटनेला दुजोरा देताना सांगितले की, अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, इतर अनेक जण जखमी झालेत. सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. या घटनेनंतर संतप्त जमाव रस्त्यावर उतरला असून, परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सध्या पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अपघातात सामील असलेली कार पोलिसांनी जप्त केलीय.

मृतदेह रस्त्यावर ठेवून रस्ता रोखला : अपघातानंतर स्थानिक रहिवासी प्रचंड संतापले आणि त्यांनी मृतांचे मृतदेह रस्त्यावर ठेवून रस्ता रोखून धरला. स्थानिकांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडल्यामुळे तातिसिलवे रस्ता पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी उपस्थित असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत.

TAGGED:

RANCHI DOLE FAIR
RANCHI TWO DEAD 6 INJURED
RANCHI ACCIDENT
रांची डोल जत्रा
CAR PLOWS INTO CROWD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.