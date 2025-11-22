ETV Bharat / bharat

बँकांमध्ये पडून आहे बेवारस 275 कोटींची रक्कम; आरबीआयला वारसदारांचा शोध, तुमचं तर नाव नाही ना यादीत ?

बँकामध्ये 275 कोटी रुपयांची बेवारस रक्कम पडून आहे. आरबीआय या खात्याच्या वारसाला शोधून ही रक्कम वितरित करणार आहे. त्यामुळे यादीत तुमचं नाव असल्यास तपासून घ्या.

unclaimed deposits of 275 crore
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bhart)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीला लागून असलेल्या गाझियाबादमधील बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची बेवारस रक्कम पडून आहे. 6.45 लाख बँक खात्यांमध्ये मागील 10 वर्षांपासून कोणताही व्यवहार झालेला नाही. या खात्यांमध्ये एकूण 275 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या 275 कोटी रुपयांचा वारसदार कोण आहे ? याचा शोध आरबीया घेत आहे. 275 कोटी रुपये काढण्यासाठी कोणीही येत नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या बँक खात्यांचे मालक सापडत नाहीत किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना त्या रकमेची माहिती नसल्यानं ही रक्कम बेवारस पडून आहे.

बँकांमध्ये पडून आहे बेवारस 275 कोटींची रक्कम; आरबीआयला वारसदारांचा शोध, तुमचं तर नाव नाही ना यादीत ? (ETV Bhart)

"अर्थ मंत्रालय 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत बेवारस ठेवींबाबत मोहीम राबवत आहे. या मोहिमेचा उद्देश ज्या ठेवीदारांची किंवा त्यांच्या वारसांची खाती मृत्यू, चूक किंवा इतर कारणांमुळे दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिली आहेत, त्यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करणे आहे." - पंकज कुमार, प्रादेशिक संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

बँकांमध्ये 275 कोटी बेवारस रक्कम पडून : जिल्ह्यातील तब्बल 6.45 लाख बँक खात्यांमध्ये अंदाजे 275 कोटी रुपये बेवारस रक्कम पडून आहे. लोक त्यांच्या बँक खात्यात पैसे साठवतात, परंतु ही माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांना देत नाहीत. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर शिल्लक खात्यातच पडून राहते. एखादं खातं 10 वर्षे निष्क्रिय राहिल, तर खात्यातील शिल्लक बेवारस म्हणून घोषित केली जाते, अशी माहिती गाझियाबाद जिल्हा लीड बँक मॅनेजर बुधराम यांनी दिली. याबाबत ते म्हणाले की "जेव्हा बँक खात्यातील बेवारस रक्कम बराच काळ दावा न केलेली राहते, तेव्हा बँक खातेदाराच्या पत्त्यावर संपर्क साधते. खातेदाराच्या कुटुंबाला दावा न केलेली रक्कम कळवते. याव्यतिरिक्त जर खातेदाराचं कुटुंब सध्याच्या पत्त्यावर नसेल, तर त्या परिसरातील खातेदारांशी संपर्क साधून त्यांना शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. जर खातेदाराचं कुटुंब उपलब्ध असेल, तर बँक संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगते. पैसे काढण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रं मिळाल्यावर, दावा न केलेली ठेव संबंधित व्यक्तीला सोपवते." दावा न केलेल्या ठेवी परत करण्याच्या प्रक्रियेत वेळोवेळी विविध बँकांकडून निरीक्षण केलं जाते. जेणेकरून त्या त्या परत करण्याबाबत गंभीर आहेत की नाही हे निश्चित केले जाऊ शकेल. किती दावा न केलेल्या ठेवींची पुर्तता झाली आहे आणि किती पैसे परत केले आहेत, याची माहिती बँका गोळा करतात, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

बँकांमध्ये पडून आहे बेवारस 275 कोटींची रक्कम; आरबीआयला वारसदारांचा शोध, तुमचं तर नाव नाही ना यादीत ? (ETV Bhart)

बेवारस ठेव म्हणजे काय? : बेवारस ठेवींचे दोन प्रकार आहेत. पहिलं म्हणजे, कुटुंबातील सदस्यांना ठेवीची माहिती असते, परंतु निष्काळजीपणा आणि संबंधित कागदपत्रांच्या अभावामुळे बँक पैसे काढण्यास विलंब करते. दुसरे म्हणजे, खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर, कुटुंब किंवा कोणत्याही संबंधित व्यक्तीला ठेवीची माहिती नसते. अशा परिस्थितीत, खात्यातील शिल्लक 10 वर्षांनी दावा न केलेली ठेव म्हणून घोषित केली जाते. जर कुटुंबातील सदस्यांना दावा न केलेल्या ठेवीची माहिती मिळाली, तर ते संबंधित कागदपत्रांसह पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात आणि ठेव काढू शकतात. मात्र जर कुटुंबातील सदस्यांना दावा न केलेल्या ठेवीची माहिती नसेल, तर त्यांना पैसे कसे मिळतील?, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

बेवारस ठेवींसाठी अर्थ मंत्रालयाची विशेष मोहीम : बेवारस ठेवींचं निराकरण करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय एक विशेष मोहीम राबवत आहे. 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या विशेष मोहिमेअंतर्गत विविध भागात जागरूकता शिबिरं आयोजित केली जात आहेत. याव्यतिरिक्त विविध बँकांसोबत विशेष बैठका घेतल्या जात आहेत, तिथं दावा न केलेल्या ठेवींबद्दल नागरिकांचे प्रश्न मांडू शकतात. एलडीएम बुधराम यांच्या मतं, 16 बँकांशी संबंधित 802 दावे अलीकडेच प्राप्त झाले आहेत, त्यांचं एकूण मूल्य अंदाजे 15.59 कोटी रुपये आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

पोर्टलवर कशी करावी नोंदणी ? : आपल्याला प्रथम UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in ला भेट द्यायची आहे. त्यानंतर अनक्लेमड अमाउंट विभागाला क्लिक करायचं. यावर नोंदणी करण्यासाठी तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि नाव नमूद करा. पासवर्ड सेट करुन कॅप्चा कोड टाका चेकबॉक्सवर टिक करा आणि पुढील क्लिक करा, नंतर OTP टाकून करून पडताळणी करा.

कशी तपासायची अनक्लेमड अमाउंट ? :

  • प्रथम, https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login वर जा.
  • तुमचा मोबाइल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड टाका करा.
  • आता तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक OTP मिळेल.
  • त्यानंतर खातेधारकाचं नाव टाकून आणि बँक निवडणं अनिवार्य आहे.
  • तुम्हाला आता तुमचा पॅन, मतदार आयडी, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा पासपोर्ट तपशील टाकावा लागेल.
  • यानंतर शोध बटणावर क्लिक करा, त्यामुळे अनक्लेमड अमाउंट दिसून येईल.
  • ही दावा न केलेली रक्कम काढण्यासाठी, तुम्ही त्या बँकेशी संपर्क साधू शकता.

हेही वाचा :

  1. 58 कोटी लुटण्यासाठी उघडली साडेसहा हजार बँक खाती; सायबर भामट्यांकडून मुंबईत सर्वात मोठा डल्ला
  2. साताऱ्यातील भाजपा नेता अडचणीत, 112 कोटीच्यावर अपहार प्रकरणी शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांवर गुन्हा दाखल
  3. राज्य सरकार खासगी बँकांमध्ये गुंतवणार पैसा; स्वायत्त संस्थांचं पतन होण्याची सुषमा अंधारेंनी व्यक्त केली भीती

TAGGED:

HOW TO CHECK UNCLAIMED RUPEE
RESERVE BANK OF INDIA
बेवारस 275 कोटींची रक्कम
बेवारस रक्कम
UNCLAIMED DEPOSITS OF 275 CRORE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.