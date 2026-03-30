कन्या पूजनाला गेली चिमुकली: नराधमानं 3 वर्षाच्या चिमुकलीवर केला अत्याचार, नागरिक हादरले
कन्या पूजनाच्या विधीला शेजाऱ्याच्या घरी गेलेल्या चिमुकलीवर अज्ञात नराधमानं लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी पोक्सोचा गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : March 30, 2026 at 3:45 PM IST
शिमला : हिमाचल प्रदेशातील ऊना जिल्ह्यात हादरवून टाकणारी घटना उघडकीस आली आहे. उनामधील एका गावात तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार केल्यानं संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट पसरली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पोलिसांनी तातडीनं 'पॉक्सो' कायद्यांतर्गत अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
कन्या पूजनाच्या बहाण्यानं निष्पाप चिमुरडीवर अत्याचार : पीडित चिमुरडीच्या आईनं दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २७ मार्चच्या सकाळी घडली असून तो दिवस नवरात्रीचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे शेजारी राहणाऱ्या एका व्यक्तीनं त्या महिलेच्या दोन मुलींना 'कन्या पूजन' विधी करण्यासाठी आपल्या घरी नेलं. त्यानंतर काही वेळातच, त्या महिलेला तिच्या धाकट्या मुलीचा अपघात झाला आहे, अशी माहिती कळाली. त्यामुळे पीडितेच्या आईनं घटनास्थळी धाव घेतली असता, तिला आपली तीन वर्षांची मुलगी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसली. यावेळी चिमुकली वेदनेनं विव्हळत असल्याचं आढळलं. तिनं आपल्या पतीच्या मदतीनं त्या चिमुरडीला तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं.
डॉक्टरांच्या खुलाशानं पालकांना धक्का : रुग्णालयात करण्यात आलेल्या प्राथमिक तपासणीदरम्यान डॉक्टरांनी घटनेबाबत पीडितेच्या आईला माहिती दिली.त्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला. चिमुरडीच्या शरीरावरील जखमा या कोणत्याही रस्ते अपघातामुळे झालेल्या नसून, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत, अशी माहिती डॉक्टरांनी स्पष्ट दिली. त्यामुळे धक्का बसलेल्या कुटुंबीयांनी त्या चिमुरडीला तत्काळ ऊना येथील प्रादेशिक रुग्णालयात हलवलं. तिथं सध्या त्या पीडितेवर उपचार सुरू असून, डॉक्टर तिच्या प्रकृतीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत.
पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध दाखल गुन्हा : या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासन सतर्क झालं. पोलीस उपाधीक्षक अनिल पटियाल यांनी सांगितलं की, "पीडित चिमुरडीच्या आईनं दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जरी आईनं अद्याप कोणत्याही व्यक्तीचं नाव घेतलं नसलं, तरी पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत आहेत. पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक पथक आणि वैद्यकीय अहवालांची मदत घेतली जात आहे. पोलिसांनी 'पॉक्सो' कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यासाठी पथक स्थापन करण्यात आली आहेत. कायद्याची प्रक्रिया सुरू असून, कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगाराला सोडलं जाणार नाही." या घटनेमुळे स्थानिक गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
हेही वाचा :