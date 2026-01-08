दिल्ली दंगल प्रकरण: उमर खालिद माझा गुरू नाही, शरजील इमामचा न्यायालयात दावा
दिल्ली दंगल प्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना अटक करण्यात आली आहे. आज शरजील इमाम याचा जबाब नोंदवण्यासाठी त्याला दिल्लीतील न्यायालयात आणण्यात आलं होतं.
Published : January 8, 2026 at 8:19 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली दंगलीतील कट रचल्याप्रकरणी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला. त्यानंतर गुरुवारी आरोपी शरजील इमाम याला दिल्लीतील करकडडूमा न्यायालयात जबाब नोंदवण्यासाठी नेण्यात आलं. यावेळी शरजील इमाम यानं आपला जबाब नोंदवला. "उमर खालिद हा माझा मार्गदर्शक नाही. दिल्ली पोलिसांचा हा दावा खोटा आहे," असं न्यायालयात सांगितलं.
पाच वर्षात उमर खालिदशी कोणताही संवाद झाला नाही : शरजील इमाम याचे वकील तालिब मुस्तफा यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांच्या न्यायालयात आरोप निश्चित करण्याबाबत युक्तिवाद केला. "जेएनयूमध्ये पाच वर्षांच्या शिक्षणादरम्यान त्याचा उमर खालिदशी कोणताही संवाद झाला नव्हता. उमर खालिद यानं त्याला सूचना दिल्याचा दिल्ली पोलिसांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे," असं वकील तालिब मुस्तफा यांनी न्यायालयात सांगितलं. "उमर खालिद आणि शरजील इमाम फक्त एकदाच, एका बैठकीत एकत्र दिसले. परंतु त्या बैठकीतही हिंसाचाराची कोणतीही चर्चा झाली नव्हती," असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
शरजील इमाम यानं कधीही हिंसाचार भडकावला नाही : 2020 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध व्यापक निदर्शनं करण्यात आली. अनेक आरोपी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरुद्ध निषेध करत होते. मात्र याचा अर्थ ते कट रचत होते असा नाही. शरजील इमाम यानं कधीही हिंसाचार भडकावला नाही, असंही वकील तालिब मुस्तफा यांनी न्यायालयात सांगितलं. शरजील इमाम याच्या गप्पा, पत्रकं आणि भाषणं तपासली पाहिजेत. दिल्ली पोलिसांचा असा दावा आहे की शरजील हिंसाचार किंवा दंगली भडकावू इच्छित होता, परंतु कोणत्याही सभेचा हिंसाचार किंवा दंगलीशी काहीही संबंध नाही. 5 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं शरजील इमामची जामीन याचिका फेटाळली आहे. एका वर्षानंतर पुन्हा जामीन अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा :
- उमर खालिदसह शरजील इमाम यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पाच जणांना दिला जामिन
- Jamia Violence 2019 : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली 11 आरोपींची निर्दोष मुक्तता रद्द, आरोप केले निश्चित
- Jamia Violence Case: जामिया हिंसाचार प्रकरण.. शरजील इमाम आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा