आसाममध्ये पोलीस कॅम्पवर ULFA (I) चा हल्ला; 4 पोलीस कमांडो जखमी

उल्फा (आय) संघटनेच्या उग्रवाद्यांनी आसाम-अरुणाचल सीमेजवळील जगुन येथील पोलीस कमांडो कॅम्पवर हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे.

Suspected ULFA (I) militants attacked Assam Police Camp in Jagun
File Photo - ETV Bharat
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 4:04 PM IST

तिनसुकिया : आसाममध्ये सध्या आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी रणधुमाळी सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी जोरदार प्रचार सुरु आहे. अशातच उल्फा (आय) संघटनेच्या उग्रवाद्यांनी आसाम-अरुणाचल सीमेजवळील जगुन येथील पोलीस कमांडो कॅम्पवर हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी (21 मार्च) रात्री उशिरा घडली.

आसाम पोलिसांचे चार जवान जखमी : संशयित उग्रवाद्यांनी पोलीस कॅम्पवर ग्रेनेड आणि आरपीजीचा हल्ला केला. यावेळी आसाम पोलिसांच्या जवानांनी गोळीबार करून उग्रवाद्यांना प्रत्युत्तर दिलं. मात्र, शनिवारी रात्री उशिरा 30 मिनिटं चाललेल्या या गोळीबारात आसाम पोलिसांचे चार जवान जखमी झाले आहेत. दरम्यान, गोळीबारानंतर उल्फा (आय) संघटनेचे संशयित दहशतवादी उग्रवादी पळून गेले. तर जखमींना दिब्रुगडमधील आसाम मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

आसाम-अरुणाचल सीमेवर शोधमोहीम तीव्र : चित्तरंजन मिली, जोरहाट येथील देबाशीष बोरा, चाबुआ येथील रवी गढ आणि गोलपारा येथील जंबुश मारक अशी जखमी झालेल्या पोलिसांची नावं आहेत. सध्या या पोलीस जवानांची प्रकृती ठिक असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. हे सर्वजण तिनसुकिया येथील जगून येथील पोलीस छावणीत तैनात होते. दरम्यान, रात्री उशिरा पोलीस कमांडो कॅम्पवर झालेल्या या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कर आणि पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली आहे. जवानांनी आसाम-अरुणाचल सीमेवर शोधमोहीम तीव्र केली आहे.

हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली : दरम्यान, प्रसार माध्यमांना पाठवलेल्या एका पत्रात, उल्फा (आय) संघटनेनं जगुन येथील आसाम पोलीस कमांडो कॅम्पवरील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. याचबरोबर, या बंदी घातलेल्या या उल्फा (आय) संघटनेनं प्रसार माध्यमांना दिलेल्या आपल्या लेटरहेडवर, या हल्ल्याला "ऑपरेशन बुजोनी" असं म्हटलं आहे.

