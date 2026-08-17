UGC-NET 2026: पेपरमधील अनियमिततेवरून NTA विरोधात SFI चे आंदोलनाचे आवाहन; NSUI आणि AISA कडूनही चिंता व्यक्त
पेपर फुटल्याचे आरोप, वारंवार विचारलेले प्रश्न-तथ्य, व्याकरण आणि भाषांतराशी संबंधित त्रुटींचा हवाला देत NSUI, SFI, AISA या संघटनांनी NTA च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
Published : August 17, 2026 at 11:20 AM IST
नवी दिल्ली: UGC-NET जून 2026 परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि तीन विषयांचे पेपर रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी संघटनांनी 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (NTA) विरोधात आंदोलन पुकारलंय. पेपर फुटल्याचे (लीक) आरोप, वारंवार विचारले गेलेले प्रश्न तसेच तथ्य, व्याकरण आणि भाषांतराशी संबंधित त्रुटींचा हवाला देत NSUI, SFI आणि AISA या संघटनांनी NTA च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. NSUI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली आज (17 ऑगस्ट) सकाळी 11:00 वाजता NTA कार्यालयाबाहेर आंदोलन होणार आहे. त्याच वेळी SFI ने देखील ओखला येथील NTA कार्यालयाबाहेर दुपारी 3:00 वाजता आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी, दोषींवर कारवाई आणि परीक्षा प्रणालीमध्ये उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.
तीन विषयांच्या परीक्षा रद्द केल्याने वाद चिघळला : UGC-NET जून 2026 परीक्षेतील इंग्रजी, वाणिज्य (Commerce) आणि समाजशास्त्र (Sociology) या विषयांचे पेपर रद्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. परीक्षा सुरू असतानाच उमेदवारांनी प्रश्नपत्रिकेतील विविध समस्यांबाबत तक्रारी केल्या होत्या, असे विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे. आता पेपर रद्द झाल्यामुळे पुनर्परीक्षा, निकाल आणि त्यानंतरच्या शैक्षणिक प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
NTA विरोधात NSUI चे आंदोलन : परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत NSUI ने NTA कार्यालयाबाहेर आंदोलन जाहीर केले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांव्यतिरिक्त तथ्य, व्याकरण आणि भाषांतराशी संबंधित त्रुटीही समोर आल्या आहेत. NSUI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर कारवाईची आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकतेची मागणी केली जाईल. या अनियमिततेसाठी उत्तरदायित्व निश्चित केले जावे आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे.
पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी : AISA ने देखील UGC-NET परीक्षेतील पेपरफुटीच्या आरोपांना गंभीर मानले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. परीक्षेच्या वेळीच विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली होती आणि आता तीन पेपर रद्द करण्यात आल्यामुळे, या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. AISA ने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करणे यांत सहभागी असलेल्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. निष्काळजीपणा किंवा यात सहभाग असल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जावी, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.
SFI कडून NTA च्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह : SFI च्या दिल्ली राज्य समितीने NTA विरोधात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे. संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्रकानुसार, 17 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता ओखला येथील NTA कार्यालयाबाहेर निदर्शने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तीन विषयांच्या परीक्षा रद्द झाल्यानंतर SFI ने NTA च्या परीक्षा पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पुन्हा नव्याने तयारी करावी लागत नाही, तर पीएचडी प्रवेशासारख्या पुढील प्रक्रियांमध्येही विलंब होण्याचा धोका निर्माण होतो, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
NTA बरखास्त करण्याची मागणी : NTA च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, SFI ने ही संस्था बरखास्त करण्याची मागणीही केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आणि परीक्षांशी संबंधित वादविवाद यांमुळे ही परीक्षा घेणारी संस्था वारंवार टीकेच्या केंद्रस्थानी आली आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती स्वीकारार्ह नाही, असे SFI चे म्हणणे आहे. परीक्षा पद्धतीत अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता असावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
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