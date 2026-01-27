ETV Bharat / bharat

यूजीसीच्या नव्या नियमाविरोधात देशभरातील विद्यार्थी आक्रमक, यूजीसी कार्यालयाची सुरक्षा वाढवली

यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधात खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत.

Published : January 27, 2026 at 3:15 PM IST

नवी दिल्ली - यूजीसीच्या नव्या नियमांविरोधात खुल्या वर्गातील विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हा नियम खुल्या वर्गाविरोधातील आहे. नियमांमध्ये फक्त एससी, एसटी आणि ओबीसीविरोधात भेदभावाचा उल्लेख आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यासोबत भेदभाव मानला जाणार नाही, ज्यातून हा विरोध आहे. या नियमाचा वापर करून कुणीही विद्यार्थी सवर्ण समाजातील लोकांना फसवण्यासाठी खोटी तक्रार देऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टातही याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. यूजीसीचा हा नियम उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेविरोधातील आहे. या नियमामुळे भेदभाव कमी न होता तो आणखी वाढू शकतो, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

'सवर्ण आर्मी'चं आंदोलन - यूजीसी नियमाच्या निषेधार्थ 'सवर्ण आर्मी'नं नवी दिल्लीतील आयटीओ येथील यूजीसी कार्यालयाला घेराव घालण्याची घोषणा केली. यानंतर, यूजीसी कार्यालयातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी परिसरात बॅरिकेटिंग केली. पण, तरीही सवर्ण आर्मीचे राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक लोक यूजीसी मुख्यालयात पोहोचले आहेत.

सवर्ण आर्मीचं नवी दिल्लीतील यूजीसी कार्यालयाबाहेर आंदोलन (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेशमध्ये जोरदार आंदोलन - राष्ट्रीय ब्रह्म महासभेचे जिल्हाध्यक्ष अमन दुबे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशमधील फतेहगड येथील दिवंगत ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियमबाहेर मोठ्या संख्येने उच्चवर्णीय समाजातील लोक जमले होते. पुरुषांसह महिलांचाही सहभाग यात मोठा होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी मार्च काढण्यात आला. राष्ट्रपतींना उद्देशून शहर दंडाधिकाऱ्यांना एक निवेदन सुपूर्द केलं. मोर्चात सहभागी झालेल्यांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या.

लखनौमध्ये विद्यार्थ्यांचं आंदोलन - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन कायद्याबाबत लखनौ विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना, निषेध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की, "यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाहीत." त्यांचा आरोप आहे की, या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे जातीच्या आधारावर भेदभाव होईल.

काय आहे नवीन नियम? - विद्यापीठ अनुदान आयोगानं २०२६ मध्ये बनवलेल्या नव्या नियमावरून मोठा वाद निर्माण झालाय. या नियमाचं नाव Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulation 2026 असं आहे. विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी हा नियम बनवण्यात आलाय. या नियमानुसार, प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक इक्विटी कमिटी बनवण्यात येईल. या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीचा निपटारा केला जाईल. या कमिटीत एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांचा समावेश आवश्यक आहे. या कमिटीचं काम विद्यापीठ आणि कॉलेज परिसरात समानतेचे वातावरण तयार करणे आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करणे हा आहे.

