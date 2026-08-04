अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दलच्या अश्लील टिप्पणीवरून चेन्नईत खळबळ; उदयनिधी स्टॅलिन यांना घेतले ताब्यात
उदयनिधी यांनी आपले भाषण थांबवले आणि हसत हसत कथितरीत्या एक अश्लील आणि द्वयर्थी (double entendre) टिप्पणी केली, ज्यामुळे राजकीय पडसाद उमटले.
Published : August 4, 2026 at 11:35 AM IST
चेन्नई- कावेरी पाणी वादावरून मुख्यमंत्री विजय (थलपती विजय) यांच्यावर टीका करत असताना एम. के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अभिनेत्री त्रिशा यांच्याबद्दल एक वादग्रस्त टिप्पणी केली. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. एका रॅलीदरम्यान गर्दीतील एका व्यक्तीने "त्रिशा, त्रिशा" अशी घोषणा दिली, तेव्हा हा वाद निर्माण झाला. उदयनिधी यांनी आपले भाषण थांबवले आणि हसत हसत कथितरीत्या एक अश्लील आणि द्वयर्थी (double entendre) टिप्पणी केली, ज्यामुळे राजकीय पडसाद उमटले. उदयनिधी यांचा दावा आहे की, त्यांनी काहीही चुकीचे बोलले नाही आणि कोणाचेही नाव घेतले नाही; आता न्यायालय या प्रकरणाचा निर्णय घेईल. स्टॅलिन यांनी असेही म्हटले आहे की, ते याचे परिणाम भोगण्यास तयार आहेत.
भाजपाकडून उदयनिधींच्या टिप्पणीचा निषेध : तामिळनाडू भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी 'एक्स' (X) वर म्हटले आहे की, उदयनिधींची कथित द्वयर्थी टिप्पणी "घृणास्पद, अश्लील, आक्षेपार्ह आणि लज्जास्पद" होती. भाजपा नेत्याने टिप्पणी केली, "खरे तर एखादा गुंड किंवा चोरही ज्याला आई, पत्नी किंवा मुलगी आहे, तोसुद्धा इतक्या खालच्या पातळीच्या भाषेत बोलणार नाही. अशा प्रकारची टिप्पणी करणाऱ्यांना कोणतीही आई, पत्नी किंवा मुलगी माफ करणार नाही."
उदयनिधींना अटक करून तुरुंगात टाकले पाहिजे : तामिळनाडूमधील भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नारायणन तिरुपती यांनी उदयनिधी स्टॅलिन यांना खडे बोल सुनावले आहेत. तिरुपती पुढे म्हणाले, "अशा खालच्या पातळीच्या भाषेसाठी उदयनिधी स्टॅलिन यांना अटक करून तुरुंगात टाकल्यास मार्कडेयन (डीएमके आमदार) यांच्या अटकेपेक्षा तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना अधिक श्रेय मिळेल. या टिप्पणीसाठी न्यायालय दंड ठोठावते की जामीन देते, हे पाहणे बाकी आहे."