ममता बॅनर्जींची मोठी कारवाई, दोन आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी
तृणमूल काँग्रेसनं सोमवारी पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून आमदार संदीपान साहा आणि ऋतब्रता बॅनर्जी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.
Published : June 1, 2026 at 5:11 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसनं आपल्या दोन आमदारांवर मोठी कारवाई केली आहे. तृणमूल काँग्रेसनं सोमवारी पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून आमदार संदीपान साहा आणि ऋतब्रता बॅनर्जी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. राज्य सचिवालयात एका आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य विधानसभेतील 'बनावट सही' प्रकरणी या दोघांनी तक्रार दाखल केल्याचे सांगितल्यानंतर काही मिनिटांतच या आमदारांना पक्षातून काढून टाकण्याचा आदेश आला. दरम्यान, विधानसभेत तृणमूल काँग्रेसनं विरोधी पक्षनेते म्हणून शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना पाठिंबा दिला होता.
संदीपान साहा आणि ऋतब्रता बॅनर्जी यांना पक्षाच्या उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य यांच्या स्वाक्षरीनं लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसच्या निदर्शनास आलं आहे की, एआयटीसीनं नामनिर्देशित उमेदवार म्हणून निवड करूनही, आपण पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वानं बोलावलेल्या बैठकांना वारंवार गैरहजर राहिला आहात आणि पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाला आहात. तसंच तुम्ही एआयटीसीच्या हितास बाधा आणणाऱ्या कार्यात सहभागी झाला आहात आणि तशी वक्तव्यं केली आहेत, हेदेखील निदर्शनास आलं आहे. या प्रकरणी योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर एआयटीसीच्या सक्षम प्राधिकरणानं तुम्हाला पक्षाच्या (प्राथमिक) सदस्यत्वातून तत्काळ प्रभावानं काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे."
काय आहे बनावट सही प्रकरण? : तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी विधानसभा सचिवालयाला विविध पदांसाठी पक्षाच्या उमेदवारीचा प्रस्ताव देणारे पत्र पाठवल्यावर या वादाला सुरुवात झाली. या पत्रात शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांची विरोधी पक्षनेतेपदी, नयना बंडोपाध्याय आणि आसिमा पात्रा यांची उपनेतेपदी, तर कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावावर विधानसभा अध्यक्ष रतींद्र बोस यांनी तृणमूल काँग्रेस आमदारांच्या सह्यांची यादी मागवली होती. चौकशीदरम्यान, काही सह्यांमध्ये कथित विसंगती आढळून आल्या, ज्यामुळं गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. याशिवाय, सह्यांच्या सत्यतेबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर, तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. पुढील तपासासाठी, सीआयडीनं एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केलं आहे. या पथकाचे प्रमुख डीआयजी दर्जाचे अधिकारी असून, त्यात एक डीएसपी आणि दोन निरीक्षकांचा समावेश आहे. एसआयटी कथित बनावट सह्या आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करत आहे.
