भारतीय जवानांकडून दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा, जम्मू काश्मीर पोलीस व इंडियन आर्मीची संयुक्त कारवाई

जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर भागात दोन दहशतवाद्यांना ठार मारण्यात भारतीय जवांना यश आलं आहे. ठार करण्यात आलेले दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) शी संबंधित असल्याची माहिती आहे.

Indian soldiers eliminated two terrorists
भारतीय जवानांकडून दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 4:38 PM IST

1 Min Read
श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालं आहे. लष्करानं संयुक्त कारवाईत दोन दहशतवाद्यांना ठार मारलं असून शोध मोहीम सुरू आहे. ठार झालेले दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) शी संबंधित असल्याची माहिती आहे.

'जैश ए मोहम्मद'चे दहशतवादी : माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस, भारतीय लष्कर आणि सीआरपीएफ यांनी उधमपूरच्या बसंतगड भागात संयुक्त चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना ठार केलं. सुरक्षा दलांना जम्मू आणि काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यातील एका गुहेत जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) चे दोन दहशतवादी लपल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यानंतर, सुरक्षा दलांनी आणि जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई सुरू केली.

अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना सांगितलं की, मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) दुपारी 4 वाजताच्या सुमारास, रामनगरच्या जाफर वन परिसरात लष्कर, पोलीस आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त शोध पथकांना गुहेत दहशतवादी आढळले, त्यानंतर एका तासाहून अधिक काळ जोरदार गोळीबार सुरू राहिला. त्यांच्या मते, चकमकीदरम्यान एका दहशतवाद्याला गोळी लागली, परंतु तो आणि त्याचा साथीदार पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं की, संध्याकाळी पुन्हा 7:30 च्या सुमारास, जेव्हा दहशतवाद्यांनी अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा परिसरात पुन्हा गोळीबार आणि मोठे स्फोट ऐकू आले. त्यांनी सांगितलं की, पॅराट्रूपर्स आणि डॉग स्क्वॉडसह अतिरिक्त लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या. अखेर, सुरक्षा दलांना त्यांच्या कारवाईत यश आलं.

TAGGED:

JAMMU KASHMIR POLICE OPERATION
TERRORISTS ENCOUNTER INDIAN ARMY
दहशतवादी एनकाऊन्टर जम्मू काश्मीर
इंडियन आर्मी
TERRORISTS ENCOUNTER UDHAMPUR

