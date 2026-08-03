जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्यांच्या दोन साथीदारांना अटक; शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त
एजाज अहमद गनाई या आरोपीला पोलीस, लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या संयुक्त पथकाने मध्यरात्री बारामुल्लामधील शिरी भागातील गोरीवान येथे एका फिरत्या वाहन तपासणी नाक्यावर पकडले.
Published : August 3, 2026 at 11:42 AM IST
श्रीनगर: सुरक्षा दलांनी जम्मू-काश्मीरमधील बारामुल्ला आणि पुलवामा जिल्ह्यांतून दोन 'ओव्हरग्राउंड वर्कर्स'ना (OGWs) म्हणजेच दहशतवाद्यांना रसद पुरवणाऱ्या साथीदारांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून शस्त्रे आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या 'हँडलर्स'ची (सूत्रधारांची) ओळख पटवण्यासाठी पोलीस त्यांची चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी रविवारी ही माहिती दिली.
एक मोबाईल फोन जप्त केला : अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एजाज अहमद गनाई या आरोपीला पोलीस, लष्करी आणि निमलष्करी दलांच्या संयुक्त पथकाने मध्यरात्री बारामुल्लामधील शिरी भागातील गोरीवान येथे एका फिरत्या वाहन तपासणी नाक्यावर पकडले. सुरक्षा दलांनी त्याच्याकडून एक पिस्तूल, एक मॅगझिन, 10 जिवंत काडतुसे (9 मिमी) आणि एक मोबाईल फोन जप्त केला असून, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका स्वतंत्र कारवाईत सुरक्षा दलांनी पुलवामा जिल्ह्यातील राजपोरा भागात तपासणीदरम्यान आणखी एका साथीदाराला अटक केली.
इतर व्यक्तींची ओळख पटवण्याचाही प्रयत्न : तौसीफ अहमद दार याच्याकडून हँड ग्रेनेड आणि आक्षेपार्ह पोस्टर्स जप्त केल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आलीय. त्याच्यावर कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलीस त्याच्या नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या इतर व्यक्तींची ओळख पटवण्याचाही प्रयत्न करत आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालण्यात दहशतवाद्यांच्या साथीदारांची भूमिका महत्त्वाची असते, असे सुरक्षा दलांचे मानणे आहे; त्यामुळेच अशा साथीदारांना लक्ष्य केले जात आहे.