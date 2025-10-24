दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई; दिल्ली अन् भोपाळमधून आयसीसच्या संशयित दहशतवाद्यांना अटक
दिल्ली पोलिसांनी आयसीसच्या दोन संशयित दहशवाद्यांना दिल्ली आणि भोपाळमधून अटक केली. दिल्लीतील एका मॉलमध्ये बॉम्बस्फोट करण्याचा कट दिल्ली पोलिसांनी उधळून लावला.
नवी दिल्ली : दहशतवादविरोधी कारवाईत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाला मोठं यश आलं आहे. पोलिसांनी आयसीसच्या एका मॉड्यूलचा पर्दाफाश करत दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. त्यांचं नाव अदनान उर्फ अबू मोहम्मद आणि अदनान खान अशी आहेत.
मॉलमध्ये बॉम्ब हल्ला करण्याचा रचला होता कट : संशयित दहशतवाद्यांपैकी एक दिल्लीचा रहिवासी आहे. तो आत्मघाती हल्ल्यांचं प्रशिक्षण घेत होता. तर दुसऱ्याला मध्य प्रदेशातून अटक करण्यात आली. दोन्ही संशयित दिवाळीत दक्षिण दिल्लीतील एका मॉलमध्ये बॉम्ब हल्ला करण्याचा कट रचत होते. अटक केलेल्या संशयितांकडून अनेक संशयास्पद वस्तू जप्त केल्या आहेत, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षानं दिली.
ISIS के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। इनमें से 1 दिल्ली का रहने वाला है। वे 'फिदायीन' हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी केली होती पाच जणांना अटक : 11 सप्टेंबरला दिल्ली पोलिसांनी चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश करत मोठी कारवाई केली होती. पाकिस्तानी हँडलर्सद्वारे चालवले जाणारे आणि आयसीस-प्रेरित देशांतर्गत मॉड्यूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांनी दिल्ली, झारखंड, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात संयुक्त छापे टाकले. या कारवाईत पाच संशयितांना अटक करण्यात आली. या टोळीवर देशात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं केली कारवाई : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाच्या कारवाईचं नेतृत्व निरीक्षक विनय पाल आणि निरीक्षक मनोज कुमार यांनी केलं. या कारवाईचे पर्यवेक्षण एसीएसपी/एनडीआर हृदय भूषण आणि राहुल विक्रम यांनी केलं. तर एकूण देखरेख डीसीपी/स्पेशल सेल अमित कौशिक यांनी केली. पथकानं दिल्ली, रांची (झारखंड), ठाणे आणि मुंब्रा (महाराष्ट्र), बेंगळुरू (कर्नाटक), निजामाबाद (तेलंगणा) आणि राजगड (मध्य प्रदेश) इथं छापे टाकले.
