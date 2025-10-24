ETV Bharat / bharat

दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई; दिल्ली अन् भोपाळमधून आयसीसच्या संशयित दहशतवाद्यांना अटक

दिल्ली पोलिसांनी आयसीसच्या दोन संशयित दहशवाद्यांना दिल्ली आणि भोपाळमधून अटक केली. दिल्लीतील एका मॉलमध्ये बॉम्बस्फोट करण्याचा कट दिल्ली पोलिसांनी उधळून लावला.

ISIS MODULE TWO TERRORIST ARRESTED
दिल्ली पोलिसांनी दोन दहशवाद्यांना अटक करत मोठी कारवाई केली (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 4:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : दहशतवादविरोधी कारवाईत दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाला मोठं यश आलं आहे. पोलिसांनी आयसीसच्या एका मॉड्यूलचा पर्दाफाश करत दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. त्यांचं नाव अदनान उर्फ ​​अबू मोहम्मद आणि अदनान खान अशी आहेत.

मॉलमध्ये बॉम्ब हल्ला करण्याचा रचला होता कट : संशयित दहशतवाद्यांपैकी एक दिल्लीचा रहिवासी आहे. तो आत्मघाती हल्ल्यांचं प्रशिक्षण घेत होता. तर दुसऱ्याला मध्य प्रदेशातून अटक करण्यात आली. दोन्ही संशयित दिवाळीत दक्षिण दिल्लीतील एका मॉलमध्ये बॉम्ब हल्ला करण्याचा कट रचत होते. अटक केलेल्या संशयितांकडून अनेक संशयास्पद वस्तू जप्त केल्या आहेत, अशी माहिती दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षानं दिली.

दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी केली होती पाच जणांना अटक : 11 सप्टेंबरला दिल्ली पोलिसांनी चार राज्यांमध्ये पसरलेल्या दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश करत मोठी कारवाई केली होती. पाकिस्तानी हँडलर्सद्वारे चालवले जाणारे आणि आयसीस-प्रेरित देशांतर्गत मॉड्यूल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नेटवर्कला उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिसांनी दिल्ली, झारखंड, तेलंगाणा, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात संयुक्त छापे टाकले. या कारवाईत पाच संशयितांना अटक करण्यात आली. या टोळीवर देशात मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकानं केली कारवाई : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाच्या कारवाईचं नेतृत्व निरीक्षक विनय पाल आणि निरीक्षक मनोज कुमार यांनी केलं. या कारवाईचे पर्यवेक्षण एसीएसपी/एनडीआर हृदय भूषण आणि राहुल विक्रम यांनी केलं. तर एकूण देखरेख डीसीपी/स्पेशल सेल अमित कौशिक यांनी केली. पथकानं दिल्ली, रांची (झारखंड), ठाणे आणि मुंब्रा (महाराष्ट्र), बेंगळुरू (कर्नाटक), निजामाबाद (तेलंगणा) आणि राजगड (मध्य प्रदेश) इथं छापे टाकले.

हेही वाचा :

  1. जम्मू काश्मीर : कुपवाडामध्ये एलओसीजवळ दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा, सर्च ऑपरेशन सुरू
  2. कोंढव्यात १९ संशयित व्यक्तींचा शोध सुरू; पुणे पोलिसांसह एटीएसची संयुक्त कारवाई
  3. मुंबईवर हल्ला झाल्यानंतरही पाकिस्तानला प्रत्युत्तर का दिलं नाही? चिदंबरम यांच्या खुलाशानंतर भाजपाची काँग्रेसवर टीका

TAGGED:

ISIS MODULE TWO TERRORIST ARRESTED
दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई
आयसीस
TWO SUSPECTED ISIS TERRORISTS
ISIS MODULE TWO TERRORIST ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.