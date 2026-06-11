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आंबे खाल्ल्याने दोन बहिणींचा मृत्यू? हैदराबाद पोलिसांकडून तपास सुरू

उपचाराच्या दोन दिवसांच्या आत दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्यानं कुटुंब पूर्णपणे खचले असून त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

Sisters die after eating mangoes - Hyderabad CP Sajjanar responds
आंबे खाल्ल्याने दोन बहिणींचा मृत्यू? हैदराबाद पोलिसांकडून तपास सुरू (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 8:58 PM IST

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हैदराबाद : हैदराबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील नारायणगुडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आंबे खाल्ल्यामुळं दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. मृत मुलींचा व्हिसेरा नमुने जतन करून वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश हैदराबाद शहर पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसंच या प्रकरणाचा सखोल तपास करून मृत्यूचं नेमकं कारण निश्चित केलं जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हैदराबाद येथील नारायणगुडा एसआय साई संदीप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील बिदर येथील रहिवासी असलेली इंदुमती आपल्या पाच मुलींसह नारायणगुडा येथील विठ्ठलवाडीत राहते. तर तिचा पती बिदरमध्ये राहतो. चार दिवसांपूर्वी रेणुका नावाची एक नातेवाईक इंदुमती यांच्या घरी आंबे घेऊन आली होती. घरातील सर्व सदस्यांनी हे आंबे खाल्ले. दुसऱ्या दिवशी इंदुमती आणि तिच्या मुलींना मोठ्या प्रमाणात उलट्या झाल्या. त्यांची प्रकृती खालावल्यानं त्यांना काचीगुडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, गेल्या सोमवारी उपचारादरम्यान 17 वर्षीय भुवनेश्वरीचा मृत्यू झाला.

भुवनेश्वरीच्या मृत्यूच्या दुःखातून हे कुटुंब सावरण्यापूर्वीच मंगळवारी त्यांची दुसरी मुलगी 10 वर्षीय संध्याराणी हिचा मृत्यू झाला. तर आणखी एका मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंबे खाल्ल्यानंतर संपूर्ण कुटुंब आजारी पडलं आणि त्यानंतर झालेल्या मृत्यूंमुळे संशय बळावत आहे. उपचाराच्या दोन दिवसांच्या आत दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्यानं कुटुंब पूर्णपणे खचले असून त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, आंबा खाल्ल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याचं म्हटलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचा विविध बाजूंनी तपास केला जात आहे.

"आम्ही अधिकाऱ्यांना मुलींच्या अंतर्गत अवयवांचे (व्हिसेरा) नमुने जतन करून ठेवण्याचे आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचं मत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून मृत्यूचं नेमकं कारण शोधून काढू." - सज्जनार, हैदराबाद शहर पोलीस आयुक्त

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TAGGED:

हैदराबाद
आंबे खाल्ल्यामुळं बहिणींचा मृत्यू
पोलिसांकडून तपास सुरू
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