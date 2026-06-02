दोन एसटी बसची समोरासमोर भीषण टक्कर, सीएनजी असल्याने बसने घेतला पेट; पाच प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू
गुजरातमध्ये दोन एसटी बसच्या भीषण अपघातात पाच प्रवासी जागीच ठार झाले असून, अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.
Published : June 2, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 7:19 PM IST
सुरत(गुजरात) - गुजरातच्या सुरत जिल्ह्यातील बारडोली शहराजवळ मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) दोन बसची धडक होऊन किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात 10 हून अधिक जण जखमी झाले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. टँकर चुकवण्याच्या प्रयत्नात एसटी बसच्या चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर बस उजव्या बाजूला जाऊन महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या दुसऱ्या एसटी बसला धडकली, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली.
दोन एसटी बसचा भीषण अपघात - बारडोली तालुक्यात उवा गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग 53 वर झालेल्या अपघातानंतर एक बस उलटली आणि तिला आग लागली. या बसमध्ये अनेक प्रवासी अडकले होते, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दोन बसची भीषण धडक - मिळालेल्या माहितीनुसार, बारडोलीतील एका गावाजवळ टँकर चुकवण्याच्या प्रयत्नात एसटी बसच्या चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर बस उजव्या बाजूला जाऊन महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या दुसऱ्या एसटी बसला धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती की बस उलटली. बस सीएनजीवर चालत असल्याने तिला आग लागली.
एसटी बसला आग लागली - "दोन्ही बस महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या होत्या. ही समोरासमोरची टक्कर होती की दोन्ही बस एकाच दिशेने जात होत्या, हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही. अपघातानंतर एक बस उलटली आणि तिला आग लागली," अशी माहिती बार्डोली ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक पी. एन. जडेजा यांनी पत्रकारांना दिली.
पाच जणांचा जागीच मृत्यू - या अपघातात किमान पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, दहाहून अधिक जण जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बसला आग लागल्याने काही प्रवासी आत अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात होती.
