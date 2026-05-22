ओडिशामध्ये बस आणि ऑटोरिक्षाची जोरदार धडक, सहा जणांचा मृत्यू
मृतांमध्ये 10 आणि 12 वर्षे वयाच्या दोन अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. सर्व मृत आणि जखमी एकाच गावातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
Published : May 22, 2026 at 6:47 PM IST
बेरहामपूर (ओडिशा): गंजाम जिल्ह्यात एक भीषण रस्ते अपघात घडला. पुरुषोत्तमपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लाडकापल्ली चौकात एका खासगी प्रवासी बस आणि ऑटोरिक्षाची समोरासमोर धडक झाली. या धडकेत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये 10 आणि 12 वर्षे वयाच्या दोन अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. सर्व मृत आणि जखमी एकाच गावातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
प्रवासी धार्मिक कार्यक्रमासाठी जात होते : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही लोक सोरल रोड एरेंद्रा येथून सिंथानी पीठा येथील एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ऑटोरिक्षानं प्रवास करत होते. पुरुषोत्तमपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील लाडकापल्ली चौकात समोरून येणाऱ्या एका बसनं या ऑटोरिक्षाला जोरदार धडक दिली. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, ही धडक इतकी जोरदार होती की, ऑटोरिक्षाचे पूर्णपणे नुकसान झालं आहे.
अग्निशमन दल आणि पोलिसांकडून बचावकार्य : अपघाताची माहिती मिळताच, स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दलाची पथकं तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. गॅस कटर आणि इतर उपकरणांच्या साहाय्याने ऑटोमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं. तसंच जखमींना तात्काळ जवळच्या कोडला सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे.
जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू : रुग्णालय प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतकांमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. तर किरण बेहरा (10), सनी बेहरा (12), नीला बेहरा (50), नरसू बेहरा (43), रतनी बेहरा (40), मल्ली बेहरा (75) अशी मृत व्यक्तींची नावं आहेत. तर या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या अलका बेहरा (17), कनक बेहरा (60), भाग्य बेहरा (55) आणि झिली बेहरा (40) यांना बेरहामपूर येथील एमकेसीजी मेडिकल कॉलेजमध्ये (बडा मेडिकल) दाखल करण्यात आलं आहे. या अपघातात ऑटोचालक बाबू प्रधान हेही जखमी झाले आहेत.
बस चालकाचा शोध सुरू : अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पुरुषोत्तमपूरचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) सुजित कुमार नायक यांनी तत्काळ कोडला आरोग्य केंद्राकडे धाव घेतली. त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीची चौकशी करून त्यांच्या सर्वोत्तम उपचारांसाठी आवश्यक व्यवस्था केली. दरम्यान, कोडला पोलिसांच्या पथकानं घटनास्थळावरून दोन्ही वाहनं जप्त केली आहेत. तसंच फरार बस चालकाचा शोध सुरू आहे.
हेही वाचा :