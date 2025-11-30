अलिशान राजवाड्यात नवरी स्टेजवर चढण्याची वेळ अन् दोन गटातील तरुणांनी केला गोळीबार, दोन ठार
लुधियानातील राजवाड्यात सुरू असलेल्या लग्नाच्या रिसेप्शनला तरुणांच्या दोन टोळक्यात वाद झाला. या वादातून दोन्ही टोळीनं गोळीबार केल्यानं दोन जणांचा मृत्यू झाला.
Published : November 30, 2025 at 8:16 PM IST
चंदीगड : अलिशान राजवाड्यात सुरू असलेल्या विवाहाच्या रिसेप्शन सोहळ्यात नवरीची स्टेजवर चढण्याची लगबग सुरू असतानाच तरुणांच्या दोन गटात गोळीबार झाला. या घटनेत दोन तरुणांचा बळी गेल्यानं आनंदोत्सव पार शोकसभेत बदलल्यानं मोठी हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. ही घटना लुधियानामध्ये शनिवारी रात्री उशिरा पखोवल रोड बाथ कॅसल इथं घडली. या गोळीबारात वराची काकू आणि मित्र वीरेंद्र यांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
लग्नाच्या रिसेप्शन दरम्यान गोळीबार : लुधियानात लग्नाच्या रिसेप्शन दरम्यान गोळीबार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. शहरातील प्रसिद्ध व्यावसायिकाचा मुलगा वरिंदर याचं लग्न होतं. आलिशान राजवाड्यात 1 हजार पेक्षा अधिक नागरिकांची व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली होती. वधू स्टेजवर येण्याच्या काही काळापूर्वीच एकमेकांशी भांडणाऱ्या तरुणांच्या दोन गटानं प्रथम वाद घालण्यास सुरुवात केली. नंतर त्यांनी हातमिळवणी करुन दोन्ही बाजूंनी गोळीबार करण्यात आला. त्यामुळे गोळी लागून दोघांचा मृत्यू झाल्यानं लग्न समारंभाचं वातावरण शोकसागरात बदललं.
गोळीबारात वराची काकू आणि मित्र ठार : या गोळीबारात वराची काकू आणि मित्र वीरेंद्र यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला. रुग्णालय प्रशासनानं फोनवरून याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, "पहाटे 1 वाजताच्या सुमारास एका व्यक्तीला जखमी अवस्थेत डीएमसी रुग्णालयात आणण्यात आलं तर दुसऱ्याला मृतावस्थेत आणण्यात आलं. मृतांपैकी एकाची ओळख पटली आहे. जखमी अवस्थेत आणलेल्या व्यक्तीच्या पाठीत गोळी लागली आहे. मात्र त्याची प्रकृती सध्या धोक्याबाहेर आहे."
पोलिसांनी केली सहा जणांना अटक : काल रात्री लुधियानाच्या विवाह सोहळ्यात झालेल्या गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी, व्यवस्थापक आणि विवाहाच्या आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या गोळीबारात एक महिला आणि एका पुरूषाचा मृत्यू झाला. तर गुंडांचा एक साथीदार जखमी झाला, त्याच्या हातात गोळी लागली होती. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याशिवाय, पोलिसांनी 6 जणांनाही अटक केली आहे. गोळीबार करताना गुंडांनी 20 ते 25 राऊंड फायर केले. मी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली, अशी माहिती पोलीस आयुक्त स्वपन शर्मा यांनी दिली.
