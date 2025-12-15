ETV Bharat / bharat

फरसेगड जंगलात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडीचा स्फोट : दोन कोब्रा कमांडो जखमी

नक्षलविरोधी मोहीम राबवताना दोन कोब्रा कमांडो जखमी झाले. या कोब्रा कमांडोवर रायपूरच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Two CRPF COBRA Commandos Injured
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 8:25 PM IST

1 Min Read
रायपूर : नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडीचा स्फोट होऊन केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या कोब्रा बटालियनचे दोन जवान जखमी झाले. हे जवान रविवारी दुपारी फरसेगड पोलीस ठाण्याच्या परिसरात नक्षलविरोधी अभियान राबवण्यासाठी निघाले होते. फरसेगड जंगलाला सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वेढा घातला. मात्र वेढा घालत असताना आयईडीचा स्फोट झाला. त्यामुळे नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या या आयईडी स्फोटात दोन कोब्रा जवान जखमी झाले. त्यांच्यावर रायपूरच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

आयईडी स्फोटात दोन कोब्रा जवान जखमी : नक्षलविरोधी कारवाई करत असताना केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाचे दोन जवान जखमी झाले आहेत. नक्षलविरोधी मोहीम राबवताना ही घटना घडली. या मोहिमेत छत्तीसगड राज्य पोलीस दलाच्या स्पेशल टास्क फोर्स आणि डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड (DRG) आणि कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट अ‍ॅक्शन ( COBRA ) जवान सहभागी झाले होते. मात्र नक्षलवाद्यांची शोधमोहीम सुरू असताना अचानक आयईडीचा स्फोट झाला. या स्फोटात हे दोन जवान जखमी झाले आहेत.

पेट्रोलिंग टीम फारेसगड जंगलाला घालत होती वेढा : पेट्रोलिंग टीम फरसेगड-पिल्लूर कांडलापर्थी जंगलाला वेढा घालत होती. यावेळी नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या आयईडीचा स्फोट झाला. या स्फोटात कोब्रा बटालियनचे दोन जवान जखमी झाले. जखमी जवानांना रायपूर इथल्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर आहे, अशी माहिती नक्षलविरोधी कारवाईत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्यानं दिली. गस्तीदरम्यान सुरक्षा जवानांना लक्ष्य करण्यासाठी नक्षलवादी वारंवार बस्तरमधील रस्ते आणि जंगलांमध्ये आयईडी पेरतात. नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या अशा आयईडीमुळे अनेक नागरिकांचा यापूर्वी बळी गेला आहे.

