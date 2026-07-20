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जम्मू-काश्मीरच्या पुंछमध्ये घरावर दरड कोसळली; दोन मुलांसह सात जणांचा मृत्यू

सोमवारी भूस्खलनामुळं येथील एका घराची पडझड होऊन त्यात चार वर्षांचा मुलगा आणि दोन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

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जम्मू-काश्मीरच्या पुंछमध्ये घरावर दरड कोसळली; दोन मुलांसह सात जणांचा मृत्यू (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 20, 2026 at 8:39 PM IST

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जम्मू : काल रात्री जम्मू आणि काश्मीरमधील पूंछ जिल्ह्यातील लोरान परिसरात मुसळधार पावसानं हाहाकार माजवला. संततधार पावसात अचानक झालेल्या ढगफुटीमुळं एका घरावर दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. सोमवारी भूस्खलनामुळं येथील एका घराची पडझड होऊन त्यात चार वर्षांचा मुलगा आणि दोन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांचा मृत्यू झाला, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, ही घटना लोरान गावाच्या उंच भागात घडली. भूस्खलनानं बाधित झालेलं घर मातीचं होतं, असंही त्यांनी सांगितले. बचावकार्य सुरू असून, मृत्युमुखी पडलेल्या सात जणांमध्ये चार महिलांचा समावेश आहे, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान, पूंछ जिल्ह्यात शनिवार संध्याकाळपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात आतापर्यंत 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये लोरानमधील सात जणांच्या मृत्यूचा समावेश आहे, तर सहा जण बेपत्ता आहेत.

पूंछ आणि राजौरीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 6 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सोमवारी पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळं झालेल्या घटनांमध्ये प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 6 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत जाहीर केली.

रविवारपासून दोन जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळं आणि भूस्खलनामुळे किमान 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामध्ये पूंछमधील 10 आणि राजौरीमधील तिघांचा समावेश आहे, तर सात जण अद्याप बेपत्ता आहेत. अचानक आलेला पूर, भूस्खलन आणि पावसाशी संबंधित इतर घटनांमुळं झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "बाधित कुटुंबांना झालेल्या अपरिमित नुकसानीची भरपाई कोणत्याही आर्थिक मदतीनं होऊ शकत नाही, परंतु या कठीण काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे."

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TAGGED:

जम्मू आणि काश्मीर
घरावर दरड कोसळली
दोन मुलांसह सात जणांचा मृत्यू
मुसळधार पावसाचा हाहाकार
JAMMU KASHMIR

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