जम्मू आणि काश्मीरमध्ये BSF च्या जवानांवर स्थानिक लोकांचा हल्ला, दोन जण जखमी
काही स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या कथित हल्ल्यात सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) दोन अधिकारी जखमी झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
Published : March 30, 2026 at 4:20 PM IST
Updated : March 30, 2026 at 4:30 PM IST
जम्मू : सोमवारी पहाटे जम्मू आणि काश्मीरच्या सांबा जिल्ह्यातील एका गावात अमली पदार्थांवरील कारवाईदरम्यान काही स्थानिक रहिवाशांनी केलेल्या कथित हल्ल्यात सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) दोन अधिकारी जखमी झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. निरीक्षक इम्तियाज आणि उप-निरीक्षक देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखालील बीएसएफच्या 'जी' शाखेचं एक पथक अंमली पदार्थ जप्त करण्यासाठी छापा टाकण्याकरिता पीपी सुपवाल क्षेत्रातील 'गुज्जर बस्ती द्वारकापुरी' इथं गेलं होतं. यावेळी ही घटना घडली.
काही स्थानिक लोकांकडून हल्ला : एका गुप्त माहितीच्या आधारे बीएसएफच्या 'जी' शाखेच्या पथकानं ही मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेदरम्यान स्थानिक लोकांच्या एका समुहानं बीएसएफच्या 'जी-शाखा' पथकाला घेराव घातला आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. "छाप्यादरम्यान बीएसएफचे अधिकारी गणवेशात नव्हते आणि काही स्थानिक लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात हे दोन अधिकारी जखमी झाले. तसंच या घटनेत इतर काही व्यक्तींनाही किरकोळ दुखापती झाल्या," असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : दरम्यान, जखमी जवानांना उपचारांसाठी तात्काळ विजयपूरमधील 'एम्स' इथं हलवण्यात आलं असून, तेथील डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगितलं आहे. या हल्ल्यामागील कारण मात्र अद्याप समजू शकलेलं नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, पोलिसांनी या घटनेची दखल घेतली असून, या हल्ल्यास कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची शहानिशा करण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. तसंच या भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, यात सहभागी असलेल्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना अटक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
