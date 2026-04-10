ETV Bharat / bharat

गोरखपूरमधील दोन भावांची नाशिकमध्ये निर्घृण हत्या; हल्लेखोर फरार, पोलिसांचा तपास सुरु

गोरखपूरच्या सहजनवा भागातील दोन भावांची महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली.

Two brothers from Gorakhpur brutally murdered in Nashik
गोरखपूरमधील दोन भावांची नाशिकमध्ये निर्घृण हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 10, 2026 at 4:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपूर : गोरखपूरच्या सहजनवा भागातील दोन भावांची महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येची बातमी कळताच त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. शुक्रवारी (10 एप्रिल) त्यांचं मृतदेह जिल्ह्यातील गिडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हरदिया-पिछोरा गावात आणण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, हरदिया-पिछोरा गावातीत रहिवासी असलेले अनिश निषाद आणि निखिल निषाद हे रोजगारासाठी महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये राहत होते. नाशिकमध्ये काही लोकांशी त्यांचा वाद झाला. त्यानंतर या दोन्ही भावांची गळा चिरून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली.

पोलिसांचा तपास सुरु : मृतकाचे नातेवाईक जितेंद्र यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्र पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत. मृतदेह धडाविना आढळले. अनिशचे टोपणनाव गोलू (28) होते, तर निखिलचे वय 20 वर्षे होते. कुटुंबात आता त्यांची फक्त आई आहे. एका बहिणीचे लग्न झाले असून, दुसऱ्या बहिणीचे लग्न 29 एप्रिल रोजी होणार होते. अनिशचे लग्न दोन वर्षांपूर्वी झाले होते. त्याला दीड वर्षांचा मुलगा आहे." या घटनेबाबत गिडाचे सीओ योगेंद्र सिंह यांनी सांगितलं की, "ही घटना महाराष्ट्रात घडली आहे, त्यामुळं कुटुंबाला जिथं गरज असेल तिथं स्थानिक पोलिसांची मदत मिळेल."

घटनेनंतर हल्लेखोर फरार : नाशिकमध्ये ज्या ठिकाणी या दोन भावांची हत्या झाली. त्या ठिकाणी त्यांचे काका त्यांच्या शेजारच्या खोलीत राहत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी अनिश आणि निखिल राहत असलेल्या खोलीत जबरदस्तीनं प्रवेश केला. यानंतर अनिश आणि निखिल यांच्यावर चाकूनं हल्ला करत त्यांची निर्घृणपणे हत्या केली. यादरम्यान, त्यांचे काका शेजारच्या खोलीतून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत होते, पण हल्लेखोरांनी त्यांची खोली देखील बंद केली. मात्र, हल्लेखोरांनी दार ठोठावल्यावर अनिश आणि निखिल यांच्यासोबत खोलीत असलेला याच परिसरातील रहिवासी राजा अहमद यानेच दार उघडले होतं आणि या घटनेनंतर राजा अहमद हा हल्लेखोरांसह फरार आहे. त्यामुळं पोलिसांनी राजा अहमद याला पकडल्यानंतरच या घटनेचं खरं कारण समोर येईल, असं म्हटलं जात आहे.

TAGGED:

गोरखपूर
नाशिक
दोन भावांची निर्घृण हत्या
पोलिसांचा तपास सुरु
GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.