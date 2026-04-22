होम स्टेमध्ये राहणाऱ्या विदेशी तरुणीवर आत्याचार : दोन नराधमांच्या पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
होम स्टेममध्ये वास्तव्यास असलेल्या विदेशी तरुणीवर नराधमानं अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी अत्याचार करणाऱ्या नराधमासह होम स्टे मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : April 22, 2026 at 5:20 PM IST
बंगळुरू : होम स्टेमध्ये राहणाऱ्या विदेशी तरुणीवर नराधमानं अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन नराधमांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. ही घटना कोडुगूमधील विराजपेट परिसरातील एका गावात घडली. वृजेश कुमार असं विदेशी महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या नराधणाचं नाव आहे. विशेष म्हणजे या घटनेतील नराधम हा मूळचा झारखंडमधील आहे. तर अत्याचार प्रकरण दडपण्यासाठी होम स्टेचा मालक विशाल यानं त्याला मदत केल्यानं त्याच्याही मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत.
कुट्टा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका विदेशी महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आम्ही दोन आरोपींना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे. - बिंदुमणी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक
काय आहे प्रकरण : या घटनेतील पीडित तरुणी ही कर्नाटक राज्यात फिरण्यासाठी आली होती. ती विराजपेट परिसरातील एका गावात होम स्टेमध्ये राहत होती. यावेळी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वृजेश कुमार यानं लैंगिक अत्याचार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. तसेच होमस्टेचा मालक विशाल यानं प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना ३ मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
३ दिवस वाय-फाय बंद : पीडित तरुणी विदेशातील रहिवासी आहे. ती कोडागु जिल्ह्यातील व्हिलामध्ये होमस्टेमध्ये वास्तव्यास होती. या कालावधीत, आरोपी वृजेश कुमारनं एका पेयात औषध मिसळून तिला पाजलं. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. पीडित तरुणीला कोणाशीही संपर्क साधता येऊ नये, या उद्देशानं होमस्टेचा मालक विशाल यानं तीन दिवस वाय-फाय सेवा खंडित करून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. तीन दिवसांनंतर आपण म्हैसूरला जात असल्याचं सांगून ती पीडित तरुणी तिथून निघून गेली. म्हैसूरला पोहोचल्यानंतर तिनं अमेरिकेतील दूतावासाशी (Embassy) संपर्क साधून या घटनेची माहिती दिली. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी ईमेलद्वारे म्हैसूर येथील पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्या अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. परराष्ट्र मंत्रालयाचं अधिकारीही मंगळवारी या जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले, अशी माहितीही समोर आली आहे. कुट्टा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका विदेशी महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आम्ही दोन आरोपींना अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक बिंदुमणी यांनी दिली.
