त्विशा शर्माच्या मृतदेहाचे पुन्हा शवविच्छेदन होणार; उच्च न्यायालयाने दिली मंजुरी; पती समर्थ सिंग भोपाळमध्ये शरण येणार

जबलपूर उच्च न्यायालयानं त्विशा शर्माच्या मृतदेहाचे दुसरे शवविच्छेदन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता दिल्लीच्या 'एम्स' (AIIMS) मधील एक पथक ही फेरतपासणी करेल.

त्विशा शर्माचे पुन्हा शवविच्छेदन होणार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 22, 2026 at 4:43 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
भोपाळ (मध्य प्रदेश): सध्या देशभरात गाजत असलेल्या 'त्विशा शर्मा' या अत्यंत चर्चित प्रकरणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. जबलपूर उच्च न्यायालयानं त्विशाच्या दुसऱ्या शवविच्छेदनाला (Post-mortem) मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली येथील 'एम्स' (AIIMS) मधील डॉक्टरांचं पथक त्विशाच्या मृतदेहाची ही फेरतपासणी करेल. हे शवविच्छेदन भोपाळमध्येच पार पडणार आहे. याव्यतिरिक्त, आरोपी पती समर्थ सिंग याच्या वकिलांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज मागे घेतला आहे. समर्थ हा भोपाळ जिल्हा न्यायालयासमोर शरणागती पत्करेल, असंही वृत्त आहे.

त्विशा शर्माच्या मृतदेहाच्या दुसऱ्या शवविच्छेदनास मंजुरी : जबलपूर उच्च न्यायालयानं त्विशाच्या कुटुंबीयांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयात वकील जयदीप कौरव यांनी सांगितलं की, उच्च न्यायालयानं त्विशाच्या मृतदेहाचे दुसरे शवविच्छेदन करण्यास परवानगी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयानं त्विशा शर्माचा मृतदेह 'एम्स' (AIIMS) भोपाळ येथे जतन करून ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मृतदेह उणे ८० अंश सेल्सिअस (-80°C) तापमानावर ठेवला जाणार आहे. ट्विशाच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यासाठी 'एम्स' दिल्ली येथील डॉक्टर भोपाळला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, सरकारच्या वतीनं बाजू मांडताना महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं की, दुसऱ्या शवविच्छेदनाबाबत राज्याचा कोणताही आक्षेप नाही.

समर्थ भोपाळमध्ये शरणागती पत्करणार : शवविच्छेदनाबाबत, समर्थचे वकील मृगेंद्र सिंह यांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की, "दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन केल्यास, राज्यातील डॉक्टरांवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल." याच दरम्यान, समर्थ सिंहच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. समर्थ सिंहच्या वकिलांनी आता ही अटकपूर्व जामिनाची याचिका मागं घेतली आहे. समर्थ हा भोपाळ जिल्हा न्यायालयासमोर शरणागती पत्करणार असल्याचं वकील मृगेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, गिरिबाला सिंह यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील नोटिसा यापूर्वीच बजावण्यात आल्या आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश सरकारची CBI चौकशीची शिफारस : दरम्यान, या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, मध्य प्रदेश सरकारने CBI चौकशीची शिफारस केली आहे. परिणामी, हे प्रकरण लवकरच CBI कडे सोपवलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ट्विशाच्या कुटुंबीयांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

माध्यमांच्या प्रश्नांमुळे गिरीबाला सिंग यांचे वकील संतापले : या घटनेदरम्यान, गिरीबाला सिंग यांचे वकील एनोश जॉर्ज हे न्यायालयाच्या दिशेनं जात असताना, माध्यमांच्या प्रश्नांमुळे हताश होऊन त्यांनी आपला संयम गमावला आणि ते आपल्या गाडीवर जोरानं हात आपटू लागले. पत्रकार त्यांच्याकडे त्विशा शर्मा हिच्या मृत्यूबाबत सातत्यानं प्रश्न विचारत होते. या परिस्थितीमुळे ते स्पष्टपणे अस्वस्थ आणि संतापलेले दिसून आले.

गिरीबाला सिंह तपासात सहकार्य करत नाही : या संदर्भात, भोपाळचे पोलीस आयुक्त संजय कुमार यांनी सांगितलं की, तपास पूर्णपणे निष्पक्षपणे केला जात असून, पोलीस गोळा होत असलेल्या सर्व पुराव्यांवर सक्रियपणे काम करत आहेत. आयुक्तांनी पुढे माहिती दिली की, तपासादरम्यान पोलिसांनी निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांना तीन नोटिसा बजावल्या होत्या. तथापि, अद्याप त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य लाभलेलं नाही.

पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, आरोपी समर्थ सिंगचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, समर्थ सिंगला अटक करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत.

संपादकांची शिफारस

