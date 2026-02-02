ETV Bharat / bharat

जम्मू-काश्मीरसह अंदमान भूकंपानं हादरलं, जीवितहानी नाही

जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला आणि निकोबार बेटांना सोमवारी सकाळी भूकंपाचे धक्के बसले.

Earthquakes Jammu and Kashmir And Andaman Nicobar
संग्रहित फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 8:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला आणि निकोबार बेटांना सोमवारी सकाळी भूकंपाचे धक्के बसले. यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. दोन्ही ठिकाणी भूकंपाची तीव्रता ४ रिश्टर स्केलपेक्षा जास्त होती.

सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्रानं (NCS) म्हटलं आहे की, "सोमवारी सकाळी जम्मू आणि काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यात ४.६ तीव्रतेचा भूकंप झाला. हा भूकंप पहाटे ५:३५ वाजता झाला आणि त्याचं केंद्र जमिनीपासून १० किलोमीटर खाली होतं."

भूकंपामुळं अद्याप कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्याचं वृत्त नाही. सकाळी अचानक झालेल्या भूकंपामुळं लोक घाबरले होते. बहुतेक लोक गाढ झोपेत असताना त्यांना भूकंपाचा धक्का जाणवला. त्यावेळी नक्की काय होत आहे हेच अनेकांना कळत नव्हतं. यातील अनेक लोकांनी घराबाहेर पडत सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला.

TAGGED:

EARTHQUAKE IN BARAMULLA
ANDAMAN NICOBAR EARTHQUAKE
जम्मू काश्मीर भूकंप
अंदमान निकोबार भूकंप
EARTHQUAKE JAMMU AND KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.