मुख्यमंत्री होताच विजय अ‍ॅक्शन मोडवर: पहिल्याच दिवशी घेतले तीन धडाकेबाज निर्णय; म्हणाले, मामा नेहमीच तुमची काळजी घेतील!

तमिळनाडूचे नवीन मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी पदभार स्वीकारताच त्वरित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये 200 युनिट्सपर्यंत मोफत विजेचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री विजय (PTI)
Published : May 10, 2026 at 2:08 PM IST

चेन्नई : तमिळगा वेट्री कळघम (TVK) पक्षाचे नेते सी. जोसेफ विजय यांनी रविवारी (10 मे) तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत इतिहास रचला. गेल्या सुमारे 7 दशकांनंतर द्रविड पक्षांव्यतिरिक्त अन्य पक्षाच्या नेत्यानं राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर यांनी विजय यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. शपथविधी सोहळ्यात उपस्थित नागरिक आणि समर्थकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत उत्साह व्यक्त केला.

विजय यांचे तीन महत्त्वाचे निर्णय : मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर विजय यांनी तत्काळ काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

  • 200 युनिट मोफत वीज : त्यांच्या पहिल्या स्वाक्षरीद्वारे दोन महिन्यांत 500 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना 200 युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
  • महिलांच्या संरक्षणासाठी विशेष दलांची निर्मिती : तर दुसऱ्या निर्णयामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी “सिंगापेन सिरप्पु अथिरडिप्पडई” (Lioness Special Action Force) या विशेष दलाची स्थापना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
  • अंमली पदार्थ विरोधी पथक : तसेच राज्यातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि शहरात 'ड्रग प्रिव्हेन्शन युनिट' स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांनी तिसऱ्या स्वाक्षरीद्वारे मंजूर केला.

मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात विजय यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका सादर करण्यात येईल, असं सांगितलं. त्या आधारे प्रशासनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शपथविधी सोहळ्यात विजय यांचे आई वडील (PTI)

सरकारमध्ये एकमेव सत्ताकेंद्र : मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियम इथं झालेल्या आपल्या पहिल्या भाषणात विजय यांनी आता खरी धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायासाठी कार्य करणाऱ्या नव्या सरकारची सुरुवात झाल्याचं सांगितलं. सरकारमध्ये स्वतःव्यतिरिक्त दुसरं कोणतंही सत्ताकेंद्र असणार नाही आणि आपणच एकमेव सत्ताकेंद्र राहू, असंही विजय यांनी स्पष्ट केलं. सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी काँग्रेस, VCK, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग तसेच डाव्या पक्षांचे आभार मानले.

यावेळी त्यांनी विशेषतः युवकांचं कौतुक केलं. टीव्हीकेच्या विजयामध्ये तरुणांची मोठी भूमिका होती, कारण त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना पक्षाच्या बाजूनं मतदान करण्यासाठी प्रेरित केलं, असं विजय यांनी नमूद केलं.

शपथविधी सोहळ्यात अभिनेत्री त्रिशा (PTI)

झेन-जी तरुणांना विजय यांचा खास संदेश : तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी शपथविधीनंतर युवा मतदारांचे, विशेषतः झेन-जी समर्थकांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “जे छोटे मित्र मला ‘विजय मामा’ म्हणतात, त्यांच्यामुळेच हे शक्य झालं आहे.” तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपण काम करू, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं. भावूक होत विजय म्हणाले, “विश्वास ठेवा, तुमचा विजय मामा कायम तुमच्यासोबत असेल.”

शपथविधीला कोण उपस्थित होते? : चेन्नईतील नेहरू स्टेडियम इथं आयोजित शपथविधी सोहळ्यास विजय यांचे वडील एस. ए. चंद्रशेखर, शोभा चंद्रशेखर, अभिनेत्री तृषा कृष्णन तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

