नवी मुंबईतील मंदिरासाठी तिरुपती देवस्थान देणार 3 किलो सोनं; एकूण 5 कोटींचा खर्च मंजूर
नवी मुंबई इथं भगवान श्री व्यंकटेश्वर स्वामी (तिरुपती बालाजी) यांचं भव्य मंदिर उभारलं जात आहे.
Published : March 18, 2026 at 6:01 PM IST
तिरुपती : आंध्र प्रदेशातील जगप्रसिद्ध तिरुमला तिरुपती देवस्थान (TTD) द्वारे नवी मुंबई इथं भगवान श्री व्यंकटेश्वर स्वामी (तिरुपती बालाजी) यांचं भव्य मंदिर उभारलं जात आहे. तिरुमलाबाहेरील मंदिरांच्या परंपरांना अधिक समृद्ध करण्याच्या उद्देशानं घेतलेला हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय असल्याचं म्हटलं जातं. दरम्यान, नवी मुंबईतील या निर्माणाधीन असलेल्या श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरातील मुख्य देवतेसाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थाननं सुवर्ण कवच तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
5.12 कोटी इतका अंदाजित खर्च : तिरुमला इथं नुकत्याच पार पडलेल्या तिरुमला तिरुपती देवस्थान नियामक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबईतील उलवे भागात उभारल्या जाणाऱ्या या प्रस्तावित मंदिरात, केवळ गाभाऱ्यातील मुख्य देवतेसाठीच नव्हे, तर उप-मंदिरांमधील मूर्तींसाठीही सोन्याचा मुलामा असलेले तांब्याचे कवच तयार करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रोजेक्टला एकूण 5.12 कोटी इतका अंदाजित खर्च आहे. यामध्ये साहित्यासाठी 4.90 कोटी आणि मजुरीसाठी 22 लाख रुपयांचा समावेश आहे.
कोषागारातून सुमारे 3 किलोग्राम सोनं : या योजनेचा एक भाग म्हणून तिरुमला तिरुपती देवस्थानच्या कोषागारातून सुमारे 3 किलोग्राम 24-कॅरेट सोनं घेतलं जाणार आहे. तर 125 किलोग्राम तांब्याचे पत्रे मंदिराच्या दागिन्यांच्या विभागातून उपलब्ध करून घेतले जातील. दरम्यान, "हा उपक्रम तिरुमलाबाहेरही भगवान व्यंकटेश्वराच्या मंदिरांशी निगडित पावित्र्य आणि भव्यता जपण्याप्रती तिरुमला तिरुपती देवस्थानची कटिबद्धता दर्शवतो," असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना : आणखी एका महत्त्वपूर्ण निर्णय तिरुमला तिरुपती देवस्थान मंडळानं घेतला आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थान मंडळानं तिरुमला येथील पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. 'टेट्रा पॅक्स' आणि धातूच्या डब्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी, हैदराबादस्थित 'रिसायकल' (Recycle) ही संस्था या डोंगराळ शहरात 'रिव्हर्स वेंडिंग मशीन्स' बसवणार आहे. 'ठेव परतावा योजने'अंतर्गत, तिरुमला येथील 28 ठिकाणांवरील 50 केंद्रांवर हे मशीन्स मोफत बसवण्यात येतील. भाविक या मशीन्समध्ये वापरलेले कॅन्स आणि पुठ्ठ्याचे खोके जमा करून परतावा मिळवू शकतील. यामुळं कचऱ्याची जबाबदारीनं विल्हेवाट लावण्यास प्रोत्साहन मिळेल.दरम्यान, या उपक्रमामुळं तिरुमलामध्ये होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि स्वच्छतेत सुधारणा होईल, असा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे.
