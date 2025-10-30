ETV Bharat / bharat

डोनाल्ड ट्रम्प नरमले; शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर चीनवरील टेरिफ केला कमी

चर्चेपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हसत-हसत शी जिनपिंग यांचं कौतुक केलं. यानंतर हस्तांदोलन करत जिनपिंग यांना "खूपच कठोर वाटाघाटी करणारा" असं संबोधलं.

TRUMP XI MEETING
डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग (AP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दक्षिण कोरिया : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीला एक मोठं यश म्हणाले. "चीनवरील टेरिफ कमी होईल. बीजिंगनं दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या निर्यातीला परवानगी देण्यास आणि अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करण्यास सुरुवात करण्यास सहमती दर्शवली आहे," असं ट्रम्प म्हणाले.

चीनवरील 10 टक्के टेरिफ कमी : "फेंटानिल बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांच्या विक्रीसाठी चीनवर अमेरिका या वर्षाच्या सुरुवातीला लागू केलेलं शुल्क 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के कमी करेल. यामुळं चीनवरील एकूण शुल्क 57 टक्क्यांवरून वरून 47 टक्क्यांवर आला आहे, असं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांना सांगितलं.

TRUMP XI MEETING
डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग (AP)

मी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार : "मी एप्रिलमध्ये चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. तसंच काही काळानं शी जिनपिंग काही दिवसांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर येतील. तसंच चीनला अधिक प्रगत कॉम्प्युटर चिप्स निर्यात करण्याबाबतही चर्चा केली. याबाबत एनव्हीडिया चिनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल. यासह चीनसोबत व्यापर करार करायला उत्सुक आहे. व्यापार करायला आपल्यामध्ये फारसे अडथळे नाहीत," असं ट्रम्प म्हणाले.

अजूनही तणाव निर्माण होण्याची शक्यता : दक्षिण कोरियामध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी सुमारे 100 मिनिटं झालेल्या बैठकीनंतर ट्रम्प यांच्या आशावादाला न जुमानता, जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही राष्ट्रे उत्पादन क्षेत्रात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा विकास आणि युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धासारख्या जागतिक घडामोडींना आकार देण्याच्या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्यानंतर ट्रम्प यांनी केलेल्या आक्रमक शुल्काचा वापर आणि चीननं दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या निर्यातीवर घातलेल्या प्रतिशोधात्मक मर्यादा यामुळं बैठकीला नवीन निकड निर्माण झाली. दोन्ही बाजूंना त्यांच्या देशाचं भविष्य धोक्यात येईल अशा प्रकारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला नुकसान करण्याचा धोका पत्करायचा नाही, अशी परस्पर मान्यता आहे.

बैठकीच्या सुरुवातीला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भाषण केलं. यातून त्यांनी मतभेद असूनही एकत्र काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली."वेगवेगळी राष्ट्रीय परिस्थिती पाहता, आपण नेहमीच एकमेकांशी समोरासमोर दिसत नाही," जगातील दोन आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये अधूनमधून संघर्ष होणं सामान्य आहे," असं त्यांनी एका अनुवादकाद्वारे सांगितलं. शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना काही फरक असणे अपरिहार्य आहे असे सांगितले होते, त्यामुळे भाषांतरात थोडा फरक होता, असं वृत्त चीनच्या शिन्हुआ न्यूज एजन्सीनं दिलं.

तापमान कमी करण्यावर उपाय :

आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेचे मुख्य ठिकाण असलेल्या ग्योंगजूपासून सुमारे 76 किलोमीटर (47 मैल) दक्षिण कोरियातील बुसान इथं दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. ट्रम्प यांचा चिनी वस्तूंवर अतिरिक्त 100 टक्के आयात कर लादण्याच्या अलिकडच्या धमकीचा फायदा घेण्याचा हेतू नाही. तर चीननं दुर्मिळ खनिजांवरील निर्यात नियंत्रणं शिथिल करण्यास आणि अमेरिकेकडून सोयाबीन खरेदी करण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले.

क्वालालंपूर इथं दोन्ही नेत्यांच्या भेटी आधी चीन आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. आम्ही प्राथमिक सहमतीवर पोहोचलो आहोत, असं चीनचे सर्वोच्च व्यापार वाटाघाटीकार ली चेंगगांग यांनी सांगितलं. तसंच "एक अतिशय यशस्वी पाऊल आहे, असं अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितले. की

गुरुवारी बैठकीच्या काही काळापूर्वी, ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट केलं की, ही बैठक "G2" असेल. जी जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था म्हणून अमेरिका आणि चीनच्या यांच्या बैठकीची ओळख आहे. सात गट आणि 20 गट हे औद्योगिक राष्ट्रांचे इतर मंच आहेत.

अपेक्षित शांततेमुळं दोन्ही देशांमध्ये अडकलेल्या गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीतून व्यापार चौकट बाहेर पडण्याच्या आशेवर अमेरिकन शेअर बाजार तेजीत आहे.

अमेरिका आणि चीन दोघांसाठी दबाव बिंदू कायम

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बाह्यतः विश्वास आहे की, करारासाठी आधार तयार आहे. परंतु या वर्षी जिनेव्हा, स्वित्झर्लंड आणि लंडन इथं चीनसोबत झालेल्या मागील वाटाघाटींमध्ये सुरुवातीचा दर्जा होता. प्रगतीच्या सुरुवातीच्या आश्वासनामुळं दोन्ही देशांना एकमेकांविरुद्ध चांगलं स्थान मिळविण्याचा मार्ग वारंवार मिळाला आहे.

"प्रस्तावित करार आपण वर्षभर पाहिलेल्या नमुन्याशी जुळतो. धोरणात्मक प्रगती म्हणून अल्पकालीन स्थिरीकरण आहे. दोन्ही बाजू अस्थिरतेचे व्यवस्थापन करत आहेत, खोलवरची स्पर्धा टिकत असताना संकट टाळण्याइतके सहकार्य मोजत आहेत," असं फाउंडेशन फॉर डिफेन्स ऑफ डेमोक्रेसीस येथील चीन कार्यक्रमाचे वरिष्ठ संचालक क्रेग सिंगलटन म्हणाले.

अमेरिका आणि चीनने दाखवून दिलं आहे की, त्यांच्याकडं एकमेकांवर दबाव आणण्याचं बळ आहे. गेल्या वर्षी हे दाखवून दिले आहे की पुढं जाणारी तात्पुरती पावले अल्पकालीन असू शकतात.

अमेरिकेनं यावर्षी चीनवर एकूण 30 टक्के नवीन शुल्क आकारले होते. त्यापैकी 20 टक्के शुल्क फेंटानिल उत्पादनातील त्याच्या भूमिकेशी संबंधित होते. परंतु शुल्क दर अस्थिर राहिले आहेत. एप्रिलमध्ये, त्यांनी चिनी वस्तूंवरील दर 145 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना जाहीर केली, परंतु बाजारपेठेत घसरण झाल्यामुळं त्या योजना सोडण्यात आल्या. त्यानंतर 10 ऑक्टोबरला ट्रम्प यांनी चीनच्या दुर्मिळ पृथ्वीवरील निर्बंधांमुळं 100 टक्के आयात कर लावण्याची धमकी दिली. मागील शुल्कांसह हा आकडा आता 47 टक्के तात्काळ प्रभावी होईल, असं ट्रम्प यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितलं.

लढाऊ विमाने, रोबोट, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादने बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांचा चीन हा अव्वल उत्पादक आणि प्रक्रिया करणारा देश असल्यानं जागतिक अर्थव्यवस्थेवर शी यांचा स्वतःचा कब्जा आहे. चीननं 9 ऑक्टोबरला निर्यात निर्बंध कडक केले होते. परंतू यानंतर ती घोषणा पुन्हा घेतली जायची.

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या चर्चेनंतर काय होतं हे महत्त्वाचं आहे. ट्रम्प वॉशिंग्टनला परतण्याची योजना आखत आहेत तर शी जिनपिंग शुक्रवारपासून अधिकृतपणे सुरू होणाऱ्या आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेदरम्यान प्रादेशिक नेत्यांना भेटण्यासाठी दक्षिण कोरियामध्ये राहण्याची योजना आखत आहेत.

"चीनला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थान देण्याची आणि अमेरिकन प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणामुळं निराश झालेल्या देशांशी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंध मजबूत करण्याची संधी शी जिनपिंग पाहतात," असं जोखीम आणि गुप्तचर सल्लागार फर्म टीडी इंटरनॅशनलचे सीईओ आणि माजी परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी जे ट्रूसडेल यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. आजपासून PM नरेंद्र मोदींचा दोन दिवसांचा गुजरात दौरा; राष्ट्रीय एकता दिनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार
  2. कौडियाला नदीत उलटली बोट : 28 नागरिक बुडाले, 13 जणांना बचावण्यात यश, शोधमोहीम सुरू
  3. पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अझहरची नवी चाल; भारतावर हल्ला करण्याकरिता महिला जिहादी ब्रिगेडची घोषणा

TAGGED:

SOUTH KOREA
US CHINA TRADE
शी जिनपिंग
डोनल्ड ट्रम्प
TRUMP XI JINPING MEETING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.