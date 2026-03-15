'मार्गदर्शी'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका शैलजा किरण यांना 'धर्मज्योती पुरस्कार', माजी CJI न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा यांच्या हस्ते गौरव

'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका सी एच शैलजा किरण यांना मानाच्या 'धर्मज्योती पुरस्कारा'नं सन्मानित करण्यात आलं.

Margadarshi MD Sailaja Kiron Gets Dharmajyoti Award
अमरावती (आंध्र प्रदेश) : 'विकास म्हणजे केवळ आर्थिक प्रगती आणि तांत्रिक उन्नती नव्हे, तर मानवी मूल्यांचीही तितकीच वाढ होणं हा खरा विकास आहे,' असं मत 'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या व्यवस्थापकीय संचालिका सी एच शैलजा किरण यांनी व्यक्त केलं. खरं तर, शनिवारी (14 मार्च) गुंटूर येथील वृंदावन गार्डन्समधील श्री व्यंकटेश्वरा स्वामी मंदिराच्या प्रांगणात 'स्वधर्म संस्थे'तर्फे त्यांना 'धर्मज्योती पुरस्कार' देऊन सन्मानित करण्यात आलं. हा पुरस्कार भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

'आपल्या कार्यात सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे' : पुरस्कार स्वीकारताना शैलजा किरण म्हणाल्या की, हा सन्मान वैयक्तिक नसून समाजसेवेची जबाबदारी अधिक जाणवून देणारा आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाची भूमिका महत्त्वाची असून डॉक्टर, व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या कार्यात सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेनं केलेलं काम समाजाच्या प्रगतीस हातभार लावते, असंही त्यांनी सांगितलं.

मानवसेवा ही समाजाची मूलभूत मूल्यं असून त्यासाठी मोठी साधनं किंवा संधी आवश्यक नसतात. एखाद्याला मदत करणं, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणं किंवा समाजोपयोगी कार्यक्रमांत सहभागी होणं ही देखील मानवसेवेचीच रूपं आहेत, असंही त्यांनी नमूद केले.

'कुठेही संकट आलं की रामोजी राव तत्काळ पुढे येऊन मदत करत' : यावेळी त्यांनी रामोजी राव यांच्या कार्याचीही आठवण करून दिली. देशात कुठंही संकट आलं की ते तत्काळ मदतीसाठी पुढे येत आणि कोट्यवधी रुपयांची मदत करत असत. त्यांच्या प्रेरणेनं अनेक सामान्य लोकही 5 ते 10 हजार रुपयांची मदत करत असत, असं त्यांनी सांगितलं. तसेच त्यांच्या वडिलांनी सुंदरनायडू यांनी आर्थिक अडचणी असूनही कर्ज घेऊन चित्तूर जिल्ह्यात समाजसेवा केल्याची आठवणही त्यांनी सांगितली.

शैलजा किरण यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ सरकारच्या कामामुळे आदर्श समाज निर्माण होऊ शकत नाही. नागरिकांच्या जबाबदार वर्तनातूनच चांगला समाज घडतो. 'मार्गदर्शी चिट फंड'च्या कर्मचाऱ्यांसोबत गेल्या 7 वर्षांत एक लाख रोपं लावण्यात आली असून ती वाढत आहेत. आता 10 लाख रोपं लावण्याचं नवं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. तसेच आपल्या पगारातून १०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली असून त्यासाठी लवकरच पावलं उचलली जाणार आहेत. पुरस्कारासोबत देण्यात आलेला धनादेशही त्यांनी श्री व्यंकटेश्वरा मंदिराच्या विकासासाठी वापरण्याची विनंती केली.

'शैलजा यांच्यावर पुस्तक लिहिलं जावं' : कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना एन व्ही रमणा यांनी सांगितलं की, तेलुगू राज्यांमध्ये भाषेबद्दल प्रेम असले तरी ती व्यवस्थित शिकली जात नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, समाजातील मूल्यांचं रक्षण करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करणं ही मोठी परंपरा असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

शैलजा किरण यांचं जीवन आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी असल्याचं सांगत त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि वेदना तरुण पिढीपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी त्यांच्या जीवनावर पुस्तक लिहिलं जावं, अशी सूचनाही केली.

या कार्यक्रमाला डॉ. अरेती कृष्णकुमारी (माजी प्राध्यापक, लाल बहादुर शास्त्री नॅशनल अकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन, मसुरी), कोर्रापाटी रामाराव (अध्यक्ष, स्वधर्म सेवा संस्था) आणि पोलिमेटला गोपीचंद (सचिव) यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

