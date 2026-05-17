त्रिवेंद्रम-निझामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेसला भीषण आग; सर्व प्रवासी सुखरूप, थर्ड एसी आणि SLR डबे जळून खाक
कोटा विभागांतर्गत धावणाऱ्या त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांमध्ये आग लागली. ही घटना आज कोटा विभागातील लुनी रिच्छा आणि विक्रमगड अलोट (मध्य प्रदेश) स्थानकांदरम्यान घडली.
Published : May 17, 2026 at 10:15 AM IST
कोटा : राजस्थानातील कोटा रेल्वे विभागातून एक अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आज रविवारी (17 मे) पहाटे येथून जाणाऱ्या ट्रेन क्रमांक 12431 त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसमध्ये अचानक भीषण आग लागली. ही घटना सकाळी सुमारे 5:15 वाजण्याच्या सुमारास विक्रमगड आलोट आणि लूणी रिच्छा स्थानकांदरम्यान घडली.
आग इतकी भीषण होती की काही क्षणांतच ट्रेनचे थर्ड एसी (3rd AC) आणि एसएलआर (SLR) डबे पूर्णपणे जळून खाक झाले. आगीच्या प्रचंड ज्वाळा आणि धुराचे लोट पाहून परिसरात एकच खळबळ उडाली. रेल्वे प्रशासन आणि अग्निशमन दलाने तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
रेल्वे विभागानं काय सांगितलं? : कोटा रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक सौरभ जैन यांनी या आग लागल्याच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितलं की, ट्रेन क्रमांक 12431 Trivandrumत्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसमध्ये ही दुर्घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच कोटा येथून अपघात निवारण ट्रेन (ARME) तातडीने रवाना करण्यात आली.
तसेच डीआरएम अनिल कालरा यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. रेल्वे प्रशासनानं आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली असून या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. प्रवाशांचं सामान सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचं काम सुरू असून ट्रेनच्या दोन डब्यांना आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं : आग शेजारच्या डब्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता होती. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून रेल्वे प्रशासनाने तत्काळ ट्रेन थांबवली. ट्रेनला आग लागल्याची माहिती मिळताच एकच खळबळ उडाली आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झाले. ट्रेन थांबताच प्रवासी आपले सामान घेऊन खाली उतरण्यासाठी धावू लागले. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढलं.
अग्निशमन दल आणि अन्य यंत्रणांच्या मदतीनं आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यात आली आहे. दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता रेल्वेने खबरदारी म्हणून तातडीने ओव्हरहेड इक्विपमेंट (OHE) म्हणजेच वीजपुरवठा बंद केला. त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक सध्या पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
आगीचं कारण कारण अद्याप : कोटा रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक सौरभ जैन यांनी सांगितलं की, आग कशामुळे लागली याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनानं दिले आहेत.
एसएलआर डब्यात ठेवलेल्या सामानाच्या नुकसानीचाही आढावा घेतला जात आहे. आगीबाबत सर्वप्रथम गार्डने माहिती दिल्यानंतर ट्रेनला इमर्जन्सी ब्रेक लावून थांबवण्यात आले. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच आगीमागील नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.
वरिष्ठ डीसीएम सौरभ जैन यांनी पुढे सांगितलं की, सदर घटनेमुळे गाडी क्रमांक 12955 (मुंबई सेंट्रल-जयपूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस) ही महिदपूर रोड स्थानकावर थांबवण्यात आली आहे. या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक लवकरच पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे. 'B-1' डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पुढील प्रवासासाठी, या प्रवाशांना इतर डब्यांमध्ये सामावून घेतलं जात असून त्यांना कोटापर्यंत नेलं जात आहे. कोटा येथे एक अतिरिक्त डबा जोडला जाईल, ज्यामध्ये या प्रवाशांना हलवण्यात येईल.