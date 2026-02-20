बैतूल हादरलं! 25 वर्षीय युवकानं केला आई-वडील आणि भावाचा खून, घरातील मांजरीलाही सोडलं नाही
मध्य प्रदेशातील बैतूल येथून एक भयानक प्रकार समोर आला आहे. एका 25 वर्षीय युवकानं आई-वडिलांसह भावाची हत्या केली आहे.
Published : February 20, 2026 at 9:40 AM IST
बैतूल (मध्य प्रदेश) : जिल्ह्यातील तिहेरी हत्याकांडामुळे खळबळ उडाली आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या सावंगा गावात बुधवारी मध्यरात्री एका 25वर्षीय युवकानं आपल्या आई-वडिलांसह भावाची निर्घृण हत्या केली. आरोपीनं घरातील मांजरीलाही सोडलं नाही. त्यानं तिलाही ठार मारल्याची माहिती असून, आपल्या 5 वर्षीय भाच्यावरही जीवघेणा हल्ला केला.
आरोपी मृतदेहांजवळ बसला होता, गावकरी खिडकीतून पाहत होते : गुरुवारी दुपारपर्यंत धुर्वे यांच्या घराचा दरवाजा उघडलेला नव्हता. अशा स्थितीत शेजाऱ्यांना संशय आला. तेव्हा त्यांनी हाक मारली , पण प्रतिसाद मिळाला नाही. यानंतर काहींनी खिडकीतून घरात डोकावलं असता, आतील दृष्य पाहून सर्वजण हादरले. घरात आई-वडील आणि भावाचे मृतदेह पडलेले होते, तर आरोपी दीपक धुर्वे त्यांच्याजवळ बसलेला होता. त्यानंतर ग्रामस्थांनी दरवाजा तोडून पोलिसांना माहिती दिली.
लोखंडी रॉडने हत्या : पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीनं लोखंडी रॉड आणि काठीनं मारहाण करून वडील राजू उर्फ हंसू धुर्वे (55), आई कमलती धुर्वे (40) आणि भाऊ दिलीप धुर्वे (20) यांची हत्या केली. घरातील भिंती आणि फरशीवर रक्ताचे डाग पसरलेले होते. घटनास्थळी एका मांजरीचा मृतदेहही सापडला आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलीस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार जैन यांनी सांगितलं की, आरोपी दीपक धुर्वे (25) याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. घटनास्थळावरून लोखंडी रॉड आणि काठी जप्त करण्यात आली असून, फॉरेन्सिक पथकानं पुरावे गोळा केले आहेत. जखमी भाचा गंभीर अवस्थेत असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.
'आरोपी दीपक मानसिकदृष्ट्या अस्थिर' : पोलीस चौकशीत शेजाऱ्यांनी सांगितले की, दीपक धुर्वे हा गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून मानसिकदृष्ट्या अस्थिर होता. तो नुकताच नागपूरहून उपचार घेऊन परतला होता. तो त्याच्या कुटुंबातील सर्वात मोठा आहे आणि 12 वीचा टॉपर आहे. त्यानं सीआरपीएफ भरती परीक्षेतही भाग घेतला होता.
