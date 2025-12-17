ETV Bharat / bharat

बुरखा न घातल्यानं पत्नीसह दोन चिमुकलींची हत्या, सेफ्टी टँकमधून पोलिसांनी बाहेर काढले मृतदेह!

उत्तर प्रदेशमधील गढीदौलत गावात एका व्यक्तीनं पत्नी आणि दोन मुलींची क्षुल्लक कारणावरून हत्या केली. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांना धक्कादायक माहिती समोर आली.

triple murder case
अटकेतील आरोपी (Source- ETV Bharat Reporter)
शामली (लखनौ) - बुरखा न घालता माहेरी गेल्यानं एका व्यक्तीनं पत्नीसह दोन मुलींची गोळ्या घालून हत्या केली. त्यांच्या हत्येचा कोणालाही थांगपत्ता लागू नये याकरिता घरातील शौचालयामध्ये तिघांचे मृतदेह पुरले. घरातील महिला आणि तिची दोन्ही मुली बेपत्ता असल्याचं कळाल्यानंतर नातेवाईकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर हत्याकांड उजेडात आले. पोलिसांनी आरोपीची चौकशी करून त्याची तुरुंगात रवानगी केली.

शामलीचे पोलीस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितलं की, गढीदौलतमध्ये फारुख याला पाच मुले आहेत. तो वडिलांपासून वेगळे राहत होता. फारुखची पत्नी ताहिरी (३२) आणि दोन मुली आफरीन (१२) आणि सारीन (५) या १० डिसेंबरपासून बेपत्ता होते. या प्रकरणात फारुखचे वडील दाऊद यांनी दोन मुली आणि सून बेपत्ता झाल्यानंतर पोलिसात तक्रार दिली. पोलिसांनी फारुखची चौकशी केली असता सुरुवातीला त्यानं दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसी खाक्या दाखविल्यानंतर त्यानं पत्नी आणि दोन मुलींची हत्या केल्याची कबुली दिली.

मृतदेह सेफ्टी टँकच्या खड्ड्यात पुरले- पत्नी ताहिरी नेहमी भांडण करत होती, असा दावा फारुखनं केला. एक महिन्यापूर्वी वाद झाल्यानंतर ती बुरखा न घालता माहेरी निघून गेली. त्यामुळे संतापून त्यानं पत्नीच्या हत्येचा कट रचला. एक महिन्यानंतर पत्नी घरी आल्यानंतर त्यानं तीन मुलांना आजोबांच्या घरी पाठविलं. घरात पती-पत्नी आणि दोन मुली होत्या. रात्री चहा बनविण्यासाठी त्यानं पत्नीला झोपेतून उठविल्यानंतर अंगणात तिच्यावर गोळी झाडली. बंदुकीच्या गोळीचा आवाज ऐकल्यानं मुलगी धावून आल्यानंतर तिच्यावरही आरोपीनं गोळी झाडली. चिमुकलीचा गळा दाबून तिला ठार केलं. कोणालाही हत्येचा संशय येऊ नये, याकरिता आरोपीनं तिघींचे मृतदेह घरातील सेफ्टी टँकच्या खड्ड्यात पुरले.

  • पिस्तूलसह रिकामे काडतूस जप्त- सेफ्टी टँकमध्ये खोदून तिघींचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. ते मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहेत. पोलिसांनी पिस्तूलसह रिकामे काडतूस जप्त केलं आहे. हत्येमागं दुसरं कारण होतं का, याबाबतदेखील पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

