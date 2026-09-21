न्यायाधिकरणे ही सरकारची जीवनवाहिनी आहेत, पायाभूत सुविधांशिवाय ती कशी काम करतील : सर्वोच्च न्यायालय
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Published : September 21, 2026 at 6:55 PM IST
नवी दिल्ली : पायाभूत सुविधांशिवाय न्यायाधिकरणे (ट्रिब्युनल्स) कशी काम करतील, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (21 सप्टेंबर) उपस्थित केला. तसंच, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) अध्यक्षांशी सल्लामसलत करून एनसीएलटीच्या विविध खंडपीठासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा तत्काळ निश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायाधिकरणे ही सरकारची 'जीवनवाहिनी' आहेत, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं. तसंच, एनसीएलटीच्या सर्व प्रादेशिक खंडपीठांमधील पायाभूत सुविधांची माहिती तक्त्याच्या स्वरूपात संकलित करावी, अशी सूचना खंडपीठानं 'एनसीएलटी प्रिन्सिपल बेंच बार असोसिएशन'ला केली आहे.
"पायाभूत सुविधाच नसतील तर न्यायाधिकरणे कशी काम करतील? दररोज ती हजारो कोटी रुपयांशी संबंधित प्रकरणांवर काम करतात... ती सरकारची जीवनवाहिनी आहेत," असं खंडपीठानं नमूद केलं. दरम्यान, एनसीएलटीमधील पायाभूत सुविधांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे आणि त्यामुळं मुख्य खंडपीठासह सर्व खंडपीठांना केवळ अर्धा दिवस कामकाज चालवावं लागत आहे, असं ज्येष्ठ वकील संजीव सेन यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तसंच सदस्यांच्या कमतरतेमुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
याचबरोबर, पुढील वर्षी काही सदस्य निवृत्त होणार असल्यानं आणखी 18 पदं रिक्त होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती खंडपीठाला माहिती देण्यात आली. खंडपीठानं केंद्र सरकारला एनसीएलटीच्या अध्यक्षांशी चर्चा करून तातडीनं आवश्यक असलेल्या सुविधांची निश्चिती करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांची नियुक्ती आणि एनसीएलटीमधील पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेसंदर्भात 'स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या' (suo motu) प्रकरणावर खंडपीठ सुनावणी करत होते. या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर खंडपीठ घेणार आहे.
एनसीएलटी बार असोसिएशननं एका प्रलंबित प्रकरणात अर्ज दाखल केला असून, त्यात असा युक्तिवाद केला आहे की, सदस्यांच्या कमतरतेमुळं एनसीएलटीची किमान 18 खंडपीठं केवळ अर्धा दिवस कामकाज करत आहेत. तर वकिलांच्या संघटनेनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (IBC) लागू झाल्यानंतर एनसीएलटीच्या अधिकारक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असला, तरीही सदस्यांची मंजूर संख्या अजूनही 63 इतकीच आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, 30 जून 2026 पर्यंत न्यायाधिकरणात अध्यक्षांसह 26 न्यायिक सदस्य आणि 25 तांत्रिक सदस्य आहेत.
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