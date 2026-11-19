"संघर्षाकडे प्रशिक्षण म्हणून पहा", रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेते देवेंद्र गुप्ता यांचा 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद!
'ईटीव्ही भारत'च्या मोनिका सिंग यांनी 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट'चे संस्थापक आणि 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' विजेते देवेंद्र गुप्ता यांच्याशी त्यांच्या आयुष्याबद्दल आणि अनुभवांबद्दल साधला संवाद.
Published : November 19, 2026 at 12:09 PM IST
विजयवाडा : देवेंद्र कुमार गुप्ता ही एक अशी व्यक्ती आहे, ज्यांनी गरिबी आणि अडचणी जवळून पाहिल्या आहेत. वयाच्या अवघ्या दुसऱ्या वर्षी पालकांनी त्यांना आणि त्यांच्या तीन दिवसांच्या लहान बहिणीला दिल्लीतील एका झोपडपट्टीत सोडून दिलं होतं. आज 40 वर्षांचे असलेले देवेंद्र यांनी इथपर्यंतचा मोठा प्रवास केला आहे. त्यांनी आपल्या वैयक्तिक संघर्षाचे रूपांतर समाजातील असुरक्षित घटकांच्या, विशेषतः महिलांच्या संरक्षणासाठीच्या दृढ निश्चयात केलं आहे.
देवेंद्र यांच्या बहिणीसमोर बालविवाहाचे संकट उभे राहिले, तेव्हा त्यांच्या आयुष्यात एक महत्त्वाचे वळण आले. 2007 मध्ये, देवेंद्र यांनी सामाजिक दबावाचा सामना करत आपल्या बहिणीला सक्तीच्या विवाहातून वाचवले. या वैयक्तिक संघर्षानं त्यांचा निश्चय अधिक पक्का केला. 2012 मध्ये त्यांनी 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट'ची (Ladli Foundation Trust) स्थापना केली, ज्याचा उद्देश वंचित समुदायातील असुरक्षित मुली आणि महिलांचे संरक्षण करणे व त्यांना सक्षम बनवणे हा आहे.
या ट्रस्टनं आपल्या विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 34.9 लाखांहून अधिक लोकांच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडला आहे. या संस्थेला संयुक्त राष्ट्रांच्या 'आर्थिक आणि सामाजिक परिषदे'मध्ये 'विशेष सल्लागार दर्जा' प्राप्त झाला आहे. देवेंद्र यांच्या या उत्कृष्ट आणि प्रेरणादायी कार्यासाठी, त्यांना 'मानवता सेवा' या श्रेणीमध्ये 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026' (Ramoji Excellence Awards 2026) देऊन सन्मानित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, 16 नोव्हेंबर रोजी विजयवाडा इथं आयोजित केलेल्या 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026' सोहळ्याच्या निमित्तानं, देवेंद्र यांनी 'ईटीव्ही भारत'सोबत आपले अनुभव आणि दृष्टिकोन मांडले.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या संघर्षाबद्दल आणि तुमच्या प्रवासाबद्दल आम्हाला काहीतरी सांगा?
देवेंद्र : जर आपण संघर्षाकडे केवळ 'संघर्ष' म्हणूनच पाहिलं, तर आपण कमकुवत होतो. माझं असं मत आहे की, आपण आपल्या संघर्षाकडे एक प्रकारचे प्रशिक्षण आणि काहीतरी मोठं घडवण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहिलं पाहिजे. कदाचित माझ्या बाबतीतही असंच घडलं. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी जेव्हा माझ्या पालकांनी मला एका झोपडपट्टीत सोडून दिलं, तेव्हा माझ्या मांडीवर माझी तीन दिवसांची लहान बहीण होती. त्या दोन वर्षांच्या देवेंद्रच्या आठवणी माझ्या मनात फारशा नाहीत, पण जसजसा मी मोठा होत गेलो, तसतसे माझ्या पालकांनी (किंवा ज्यांनी मला सांभाळलं, त्यांनी) मला कामाला लावलं, जेणेकरून मी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये. मी जे काम केलं, ते तांत्रिकदृष्ट्या 'बालमजुरी' होतं, परंतु माझ्या संरक्षकासाठी ती मला सुरक्षित ठेवण्याची आणि आधार देण्याची एक पद्धत होती. जर मला फुगे विकायला किंवा इतर कामं करायला लावली नसती, तर कदाचित मी अशा लोकांच्या जाळ्यात अडकलो असतो, जे मुलामुलींना पद्धतशीरपणे अंमली पदार्थांच्या आहारी जाण्यास प्रवृत्त करतात. केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर इतर अनेक ठिकाणीही अशी टोळी किंवा यंत्रणा कार्यरत आहे, जी बाल गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देते. आपल्या मुलांना योग्य मार्गावर ठेवणं, हे कोणत्याही पालकांसाठी एक मोठं आव्हान असतं. माझी गोष्ट थोडी वेगळी आहे, कारण माझ्याकडे आई-वडील नव्हतेच.
ईटीव्ही भारत : 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळाल्याबद्दल तुमचं मत काय?
देवेंद्र : मला या पुरस्काराबद्दल काहीही माहिती नव्हती. हा असा पुरस्कार आहे, ज्यासाठी तुम्हाला स्वतःहून नामांकन करावं लागत नाही, तर एक समिती विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे तुमची निवड करते. जेव्हा मला फोन आला, तेव्हा मी थक्क झालो; मला वाटलं की कोणीतरी माझ्याशी थट्टा करत असावं. चार दिवसांनंतर पुन्हा फोन आला, तेव्हाही मला तसंच वाटलं, पण त्यांनी सांगितलं की माझं नाव निश्चित झालं आहे आणि त्यांना माझ्याशी संपर्क साधायचा होता, कारण मी स्वतःहून कोणताही अर्ज किंवा नामांकन केलं नव्हतं. मला तेव्हा खरोखरच ईश्वरी आशीर्वादाची प्रचिती आली.
ईटीव्ही भारत : 'लाडली फाउंडेशन' कशाप्रकारे काम करते?
देवेंद्र: 'लाडली फाउंडेशन' आता केवळ एक संस्था राहिलेली नाही, तर ती एक लोकचळवळ बनली आहे. स्वयंसेवक हेच या चळवळीचे खरे बळ आहेत. हे भारतातील सर्वात मोठे स्वयंसेवकांचे जाळे आहे, जे देशाच्या कानाकोपऱ्यात कार्यरत आहे. आमचा उद्देश केवळ विकास साधणं हा नसून, मूल्यधिष्ठित स्वयंसेवकांच्या माध्यमातून महिला आणि मुलांमधील अत्यंत असुरक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी काम करणं हा आहे. आम्ही अशा मुलांच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रित करतो जी मागे पडली आहेत किंवा शाळेत जाऊ शकत नाहीत, तसेच अशा महिलांच्या मदतीवर भर देतो ज्या संसाधनांच्या कमतरतेमुळे आपल्या मुलांना संधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. समाजाची मानसिकता बदलण्यासोबतच, हेच आमचे मुख्य कार्य आहे. आजही समाजात अनेक सामाजिक पूर्वग्रह आणि रूढी आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये जेव्हा एखादी मुलगी जन्माला येते आणि तिला क्षयरोग किंवा न्यूमोनियासारखा आजार होतो, तेव्हा तिला एक माणूस म्हणून वागणूक दिली जात नाही; उलट, अशा आजारांमुळं तिचा मृत्यू होणेच बरे, असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत महिलांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना मुलीचे महत्त्व पटवून देणे आणि तिला शाळेत पाठवण्याची गरज सांगणे, हे आमचे काम आहे. तिचे जगणे महत्त्वाचे आहे; तिला शाळेत पाठवण्यासाठी किमान तिची पहिली पाच वर्षे तरी सुरक्षितपणे जगणे आवश्यक असते. अशा मानसिकतेविरुद्ध लढा देणे, हेच 'लाडली'चे मुख्य कार्य आहे.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही किशोरवयीन असतानाचे आणि एका भावाच्या भूमिकेतील तुमचे काही अनुभव सांगू शकाल का?
देवेंद्र : आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळं मी दहावीच्या पुढं शिक्षण घेऊ शकलो नाही. अकरावीची संदर्भ पुस्तके खूप महाग होती. त्यानंतर मी 'डिस्टन्स एज्युकेशन' कार्यक्रमांच्या माध्यमातून माझं शिक्षण सुरू ठेवलं. समाजच तुम्हाला घडवत असतो. समाजात काही त्रुटी असल्या तरी, जर तुमचा समाजावर विश्वास असेल, तर समाजातूनच कोणीतरी पुढे येऊन तुमचा हात धरते आणि तुम्हाला पुढे घेऊन जाते. माझ्या आयुष्यात असंच घडलं; माझ्या परिस्थितीनेच मला शिकवले. प्रत्येक परिस्थितीने मला काहीतरी नवीन शिकण्यासाठी तयार केले. माझी पहिली लढाई स्वतःच्या सुरक्षित निवाऱ्यासाठी होती, जो मला दिल्ली पोलिसांकडून मिळाला. जेव्हा काही नशेत असलेल्या मुलांनी माझ्यावर हल्ला केला, तेव्हा मी दिल्ली पोलिसांच्या 'कम्युनिटी पोलिसिंग' उपक्रमांकडे धाव घेतली. ते संध्याकाळी कबड्डीचे सामने आयोजित करत असत, तिथं मी स्वयंसेवक म्हणून काम करू लागलो. यामुळं मला लक्ष्य करणं थांबलं, कारण जी मुलं मला मारत होती, तीच मुलं आता मित्र बनली होती. माझी दुसरी लढाई माझ्या बहिणीसाठी मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची होती, ज्यासाठी मला बालमजुरीही करावी लागली. जर ती माझी जबाबदारी नसती, तर कदाचित मीही चुकीच्या मार्गाला लागलो असतो. त्यानंतरची माझी लढाई अमली पदार्थांविरुद्ध होती—विशेषतः तरुण मुलांना डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) औषधे विकली जात होती, त्याविरुद्ध मी आवाज उठवला. शेवटी, जेव्हा मी स्थिरावलो आणि माझ्या बहिणीचे लग्न लावून दिले, तेव्हा मला जाणीव झाली की एका मुलीचं आयुष्य या सर्व समस्यांपेक्षा कितीतरी वेगळं असतं. विशेषतः भारतात, एका मुलीच्या आयुष्यातील अडचणी आणि असुरक्षिततेची कल्पना करणंही कठीण आहे. तिच्या आरोग्याच्या समस्यांपासून ते शिक्षणापर्यंत, विविध जबाबदाऱ्यांपासून ते आई बनण्यापर्यंत—प्रत्येक टप्प्यावर एक प्रकारची असुरक्षितता दडलेली असते. विशेषतः झोपडपट्टीसारख्या भागात मुलीला सहजासहजी स्वीकारले जात नाही. लग्नानंतर तिला एक प्रकारे वैयक्तिक रक्षक (बॉडीगार्ड) मिळतो आणि एक असा परिवार मिळतो, जो तिला सामाजिक सुरक्षाही देतो. या सर्व गोष्टी पाहिल्यावर मला उमजले की, महिलांशी संबंधित प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहेत आणि त्यावर काम करणं गरजेचं आहे. मी महिला आणि मुलांच्या विकासासाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु माझे कार्यक्षेत्र केवळ झोपडपट्ट्यांमधील महिला आणि मुलांपुरते मर्यादित ठेवण्याचे ठरवले.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही इतर कोणत्या क्षेत्रांत काम करण्याचा विचार करत आहात?
देवेंद्र : माझे पुढचे उद्दिष्ट कोविडच्या काळात निर्माण झालेली 'डिजिटल दरी' भरून काढणं हे आहे. या दरीमुळं लाखो मुलं आणि मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात मागे पडली आहेत. त्यांना आपल्याला पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणायचं आहे. कोविड टाळेबंदीच्या काळात, ज्यांच्याकडे लॅपटॉप होते, त्यांचे शिक्षण सुरू राहिले, तर इतर मुलं मागे राहिली. 2022 मध्ये, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी CUET (कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट) मध्ये संगणक आधारित परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली. ज्या विद्यार्थ्यानं कधी संगणकाला स्पर्शही केला नाही किंवा जो स्वतःचं नावही टाईप करू शकत नाही, तो विद्यार्थी CUET परीक्षा कशी उत्तीर्ण होईल? ज्या मुलींनी कधी संगणक हाताळलाच नाही, त्या CUET उत्तीर्ण होण्याऐवजी घरी बसून राहतात आणि शेवटी त्यांचे लग्न लावून दिले जाते. आम्ही अशा मुला-मुलींसाठी काम करत आहोत. आम्ही दिल्लीतील 200 हून अधिक शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा (Computer labs) दान केल्या आहेत आणि आम्ही त्या चालवतही आहोत. आमच्याकडून प्रेरणा घेऊन दिल्ली सरकारनंही आणखी 200 प्रयोगशाळा दिल्या आहेत. अशा प्रकारे, आम्ही एक अशी परिसंस्था निर्माण करत आहोत, जिथं आपण किमान शिक्षण व्यवस्थेत तरी समानता आणू शकू. सामाजिक समानतेच्या आधी शैक्षणिक समानता येणं आवश्यक आहे. आपण परीक्षा घेण्याबद्दल बोलतो आणि सर्व काही केंद्रीकृत केलं आहे; एक न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केंद्रीकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. परंतु, जिथं पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, तिथं आपल्याला 'हायब्रिडायझेशन' आणि विकेंद्रीकरणाचा विचार करणे गरजेचं आहे. 'लाडली फाउंडेशन'च्या माध्यमातून आम्ही सामूहिक विवाह सोहळ्यांचंही आयोजन करतो. परंतु, आमचा उद्देश केवळ लग्न लावून देणं हा नाही. आमचा मुख्य उद्देश हा आहे की, लग्नानंतरही मुलींचे शिक्षण सुरू राहावे. त्या स्वावलंबी बनाव्यात, जेणेकरून त्या मानवी तस्करीला बळी पडणार नाहीत, त्यांना वेश्याव्यवसायात ढकलले जाणार नाही किंवा त्या खोट्या विवाहाच्या बळी ठरणार नाहीत.
ईटीव्ही भारत : समाजासाठी तुमचा संदेश काय असेल?
देवेंद्र : समाज म्हणजे एक कॅनव्हास आहे. त्याला सुंदररीत्या रंगवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. कदाचित तुम्हाला वारशानं काहीही मिळालेलं नसेल, परंतु जर तुमच्याकडे संयम आणि निष्ठा असेल, तर हा समाज तुम्हाला अशा गोष्टी देऊ शकतो ज्यांची तुम्ही कल्पनाही केली नसेल. समाजावर विश्वास ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण नेहमी समाजालाच जबाबदार धरतो, पण समाज आपल्याला घडवतो, हे आपण कधीच मान्य करत नाही. आपण नेहमी समाजातील त्रुटींवरच बोट ठेवतो. मात्र, याचा दुसरा पैलू असाही आहे की, समाजानं निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळेच तुम्ही अधिक खंबीर बनता. चारित्र्य घडवण्याचं कामही समाजच करतो. ज्याप्रमाणं कुंभार मातीचे मडके घडवताना एक हात आतून आणि एक हात बाहेरून लावून त्याला आकार देतो, त्याचप्रमाणं समाजही आपल्याला घडवण्याचं काम करतो. तुम्हाला वेदना सहन कराव्या लागतील; कारण फुलाला उमलण्यासाठीही वेदना सोसाव्या लागतात, बाळाच्या जन्माच्या वेळीही वेदना असतात. अगदी पृथ्वीच्या निर्मितीच्या वेळीही 'बिग बँग' झाला होता, ती प्रक्रियाही वेदनेतूनच घडली होती. आपण वेदनेला कमकुवतपणा समजून त्याकडे दुर्लक्ष करतो, पण खरं तर वेदना ही केवळ सुरुवात असते. जेव्हा आपण वेदनेपासून प्रवास सुरू करतो, तेव्हा आपण आनंदाकडे पोहोचतो; आनंदाला टिकवून ठेवले की आपण उत्कटतेकडे वळतो. आणि जेव्हा आपण ही उत्कटता टिकवून ठेवतो, तेव्हा आपण परिपूर्णतेकडे आणि जीवनाच्या एका निश्चित ध्येयाकडे वाटचाल करतो.
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