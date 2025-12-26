आजपासून रेल्वे प्रवास महागला, स्लीपरपासून ते एसीच्या तिकिटांमध्ये कितीनं वाढ? जाणून घ्या
रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केलं की, या वर्षीची ही दुसरी भाडेवाढ आहे. प्रवाशांना आधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कामकाज सुलभ करण्यासाठी भाडेवाढ करण्यात आली आहे.
Published : December 26, 2025 at 9:03 AM IST
हैदराबाद : रेल्वे प्रवाशांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण रेल्वे मंत्रालयाने आज (26 डिसेंबर) पासून रेल्वे तिकिटांच्या भाड्यात वाढ करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. भारतीय रेल्वेनं 26 डिसेंबर 2025 पासून मेल/एक्सप्रेससह सामान्य भाड्यात प्रति किलोमीटर 1 पैसे आणि एसी भाड्यात प्रति किलोमीटर 2 पैशांनी वाढ केली आहे. पहिल्या 215 किलोमीटरसाठी कोणतीही भाडेवाढ करण्यात आलेली नाही. रेल्वे मंत्रालयाने 21 डिसेंबर रोजी ही घोषणा केली होती.
उदाहरणार्थ, 500 किलोमीटरच्या नॉन-एसी प्रवासावर सुमारे 10 रुपये अतिरिक्त भाडं आकारलं जाईल. ही वाढ फक्त मूलभूत भाड्यावर लागू आहे. रिझर्व्हेशन शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज इत्यादींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच, उपनगरीय ट्रेन, मासिक सीझन तिकीट (MST) आणि 215 किमीपर्यंतच्या साधारण श्रेणीच्या प्रवासावर कोणतीही वाढ झालेली नाही.
भाडेवाढ कशासाठी? : रेल्वे मंत्रालयानं स्पष्ट केले की, या वर्षीची ही दुसरी भाडेवाढ आहे. मागील वाढ जुलै 2025 मध्ये करण्यात आली होती. मंत्रालयानं म्हटले आहे की, भाडेवाढीचा उद्देश प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता आणि रेल्वेच्या ऑपरेटिंग खर्चात संतुलन राखणं आहे. अर्थात, प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि कामकाज सुलभ करण्यासाठी भाडेवाढ करण्यात आली आहे.
215 किमी पर्यंत साधारण प्रवासाला दिलासा : रेल्वे मंत्रालयानुसार, उपनगरीय सेवा (Suburban Services) आणि हंगामी तिकीटांमध्ये कोणताही बदल केला नाही, ज्यामुळे रोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही.
साधारण नॉन-एसी ट्रेनमध्ये दुसऱ्या वर्गासाठी (Second Class) 215 किलोमीटर पर्यंतच्या भाड्यात बदल होणार नाही. 216 ते 750 किलोमीटरच्या अंतरासाठी 5 रुपये, 751 ते 1250 किलोमीटरवरसाठी 10 रुपये, 1251 ते 1750 किलोमीटरवर 15 रुपये आणि 1751 ते 2250 किलोमीटरच्या प्रवासावर 20 रुपये भाडेवाढ करण्यात आली आहे.
मेल-एक्सप्रेस आणि एसी वर्गात प्रति किमी 2 पैशांनी वाढ : स्लीपर वर्ग आणि फर्स्ट क्लासमध्ये नॉन-सबअर्बन प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर 1 पैशाच्या दरानं समान भाडेवाढ करण्यात आली आहे. तर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनमधील स्लीपर, एसी चेअर कार, एसी-3 टियर, एसी-2 टियर आणि एसी फर्स्ट क्लास सर्वांमध्ये प्रति किलोमीटर 2 पैसे भाडेवाढ लागू होईल. उदाहरणार्थ, 500 किलोमीटरच्या नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस प्रवासावर प्रवाशांना आता अंदाजे 10 रुपये जादा द्यावे लागतील.
अधिसूचनेत असेही स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरांतो, गरीब रथ, अमृत भारत, हमसफर आणि इतर गाड्यांसह भारतीय रेल्वेच्या प्रमुख सेवा देखील या सुधारित भाड्यानं येतील. तथापि, 26 डिसेंबरपूर्वी बुक केलेल्या तिकिटांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाणार नाही.
