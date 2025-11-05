देव दिवाळीवर शोककळा : कार्तिक पौर्णिमेला स्नान करण्यासाठी जाणाऱ्या भाविक महिलांना रेल्वेनं चिरडलं
कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी स्नान करण्यास जाणाऱ्या भाविक महिलांना रेल्वेनं चिरडल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
Published : November 5, 2025 at 9:38 PM IST
लखनऊ : देव दिवाळी आणि कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी स्नान करण्यास जाणाऱ्या भाविक महिलांना रेल्वेनं चिरडल्यानं मोठी खळबळ उडाली. कार्तिक पौर्णिमेला स्नान करण्यासाठी मिर्झापूरला आलेल्या सोनभद्र येथील सहा महिलांना चुनार रेल्वे स्थानकावर ट्रेननं धडक दिली. या सर्व महिला जागीच मृत्यूमुखी पडल्या. चुनार रेल्वे स्थानकावर त्या गोमोह-चोपन पॅसेंजर ट्रेनमधून उतरल्या होत्या.
प्लॅटफॉर्मवरून उतरताना झाला अपघात :
या भाविक महिला प्लॅटफॉर्मच्या बाजूनं उतरण्याऐवजी प्लॅटफॉर्मवरून उतरत होत्या. स्टेशनमधून बाहेर पडण्यासाठी, त्या फूटओव्हर ब्रिजचा वापर करण्याऐवजी रुळांवरून प्लॅटफॉर्म ओलांडत होत्या. प्लॅटफॉर्म ओलांडताना हावडावरुन कालकाला जाणाऱ्या कालका एक्सप्रेसनं महिला भाविकांना धडक दिली. या जबर धडकेत त्यांचा चिरडून मृत्यू झाला.
चुनार रेल्वे स्थानकावर गोंधळ :
रेल्वे अपघातानंतर चुनार रेल्वे स्थानकावर मोठा गोंधळ उडाला. आरपीएफ आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी बचावकार्य सुरू केलं. मृतदेह चिरडल्यानं विद्रूप झाले. जीआरपी-आरपीएफ पथकानं मृतदेह रुळावरून काढून त्यांची ओळख पटवण्यात यश मिळवलं.
या महिलांचा आहे मृतांमध्ये समावेश :
या अपघातात ठार झालेल्यांमध्ये सविता (28), साधना (16), शिवकुमारी (12), अप्पू देवी (20), सुशीला देवी (60), कलावती देवी (50), यांचा समावेश आहे. चोपनहून चुनारला येणारी पॅसेंजर ट्रेन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आली होती. काही प्रवासी प्लॅटफॉर्मच्या दुसऱ्या बाजूला उतरले. यावेळी बाहेर पडण्यासाठी रुळ ओलांडत असताना त्यांना कालका एक्सप्रेस ट्रेननं धडक दिली.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला शोक व्यक्त :
चुनार रेल्वे स्थानकावर झालेल्या अपघाताची दखल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतली. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांप्रती शोक व्यक्त केला. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हा दंडाधिकारी पवन कुमार गंगवार आणि रेल्वे अधीक्षक प्रशांत वर्मा यांनी सांगितलं की, प्रवासी ट्रेनमधून उतरत होते. कार्तिक पौर्णिमेला स्नान करण्यासाठी चुनार घाटावर जात असताना त्यांना ट्रेननं धडक दिल्यानं सहा महिलांचा मृत्यू झाला.