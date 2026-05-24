कर्नाटकात मोठी दुर्घटना: वेंकटपुरा नदीत शिंपले गोळा करताना 8 जण बुडाले; मृतांमध्ये 7 महिलांचा समावेश

वेंकटपुरा नदीत शिंपले गोळा करत असताना अचानक पाण्याची पातळी वाढल्यानं 8 जणांचा बुडून मृत्यू झाला.

वेंकटपुरा नदीत शिंपले गोळा करताना 8 जण बुडाले
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 6:00 PM IST

उत्तर कन्नड (कर्नाटक) : कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज रविवारी (24 मे) एक मोठी दुर्घटना घडली. वेंकटपुरा नदीत शिंपले गोळा करत असताना अचानक पाण्याची पातळी वाढल्यानं 8 जणांचा बुडून मृत्यू झाला. हा प्रकार भटकल तालुक्यातील शिराली आणि टट्टी हक्कल परिसरात घडला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण 14 जण वेंकटपुरा नदीत शिंपले जमा करण्यासाठी गेले होते. नदीकिनारी आणि किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक समुदायांमध्ये ही पारंपरिक उपजीविकेचं काम मानलं जातं. मात्र नदीत अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढल्यानं हे लोक पाण्यात वाहून गेले.

सात महिला आणि एका पुरुषाचा मृत्यू : या दुर्घटनेत 7 महिला आणि एका पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. तर एका महिला आणि एका पुरुषाचा शोध अजूनही सुरू आहे. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून स्थानिक प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं जात आहे.

चौघांना वाचवण्यात यश : या दुर्घटनेत 4 जणांना वाचवण्यात यश आलं असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच भटकल ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.

मृतांचे मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी भटकल तालुका रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. तसेच बेपत्ता असलेल्या लोकांचा शोध घेण्याचं काम अधिक वेगानं सुरू करण्यात आलं आहे. या घटनेबाबत भटकल ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

